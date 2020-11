“O Tribunal Constitucional terá que se conformar com a decisão do congresso”.

ADI, não dá hipóteses ao Tribunal Constitucional. «Dizer que o congresso nacional é o mais alto órgão estatutário de qualquer partido politico. Assim sendo, toda decisão que é tomada a nível de um congresso é soberana».

Assim reagiu o partido ADI em relação a legitimidade da sua nova direcção eleita no congresso de 3 de Outubro passado. Patrice Trovoada é o Presidente Eleito, que conta com Orlando da Mata, e Celmira Fernandes como Vice-Presidentes. Nova liderança, que numa reunião do conselho nacional do partido, nomeou Américo Ramos, ex-Ministro das Finanças como o novo Secretário Geral da ADI.

O corpo directivo saído do congresso terá sido posto em causa, pelo Tribunal Constitucional. Numa declaração à imprensa, o porta voz do partido começou por esvaziar a alegada contestação do Tribunal Constitucional.

«Mesmo que aclamação a nível daquele congresso significasse deitar no chão a gente deitava. Se significasse dançar bulawê a gente dançava», explicou o porta voz.

ADI rejeita assim a alegada contestação feita pelo Tribunal Constitucional em relação a forma como Patrice Trovoada foi eleito Presidente da ADI, ou seja, por aclamação.

«O Tribunal Constitucional só tem que se conformar com a decisão saída do congresso no dia 3 de Outubro. Ou seja, quando fizemos o congresso no dia 3 de Outubro, o Tribunal Constitucional apenas tem que registar no livro das anotações as decisões que saíram do congresso», referiu o porta voz da ADI Gareth Guadalupe.

Gareth Guadalupe, detalhou para a imprensa qual é a missão principal do Tribunal Constitucional. «O tribunal Constitucioonal como o próprio nome diz, está lá para defender tudo o que fere a constituicionalidade, e não mais do que isso».

AD está seguro e determinado. «Não cabe ao tribunal constitucional vir tecer pareceres ou fazer um acórdão sobre as decisões que saíram do congress nacional do dia 3 de Outubro. O Tribunal Constitucional terá que respeitar, terá que se conformar com a decisão saída do congress do dia 3 de Outubro de 2020», concluiu o porta voz Gareth Guadalupe.

Abel Veiga