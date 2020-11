“Existe um receio de PT concorrer as eleições presidenciais de 2021”

O medo estará instalado nas estruturas da nova maioria que governa o país. Patrice Trovoada, Presidente do ADI, pode regressar ao país após dois anos de ausência. O seu partido admite a possibilidade do líder regressar, para concorrer às eleições presidenciais de 2021.

Uma possibilidade que segundo a ADI, projectou uma onda de temor nas hostis da nova maioria. Medo, que o cenário eleitoral do ano 2014, possa repetir-se em 2021.

Em 2014 Patrice Trovoada regressou do seu exílio voluntário de 2 anos, e ganhou as eleições legislativas daquele ano com maioria absoluta. Vitória eleitoral que lançou os partidos MLSTP,PCD, e UDD, numa longa travessia no deserto, que pela primeira vez na democracia santomense demorou exactamente 4 anos.

O grupo de partidos coligados, regressou ao poder nas eleições legislativas de 2018. ADI perdeu o poder e o Presidente do partido voltou a ausentar-se do país faz já 2 anos.

Em 2021 acontecem as eleições presidenciais. O medo de Patrice Trovoada está novamente instalado nos sectores políticos que actualmente dominam o poder executivo em São Tomé e Príncipe.

«Se existe um receio do cidadão Patrice Trovoada concorrer as presidenciais, e quer-se fazer de tudo para desestabilizar o ADI é preciso ter atenção de que quem deu ao cidadão Patrice Trovoada o peso que ele tem hoje é o povo», avisou Gareth Guadalupe.

O porta voz do partido ADI, desafiou a nova maioria composta pelos partidos MLSTP, PCD, MDFM, e UDD, a tratarem do seu medo enfrentado o povo.

«E se esta nova maioria entende que Patrice Trovoada tem muito peso, então o que devem fazer é dizer Patrice Trovoada sai de minha cima com teu peso. Ele neste momento no parlamento tem 45% de todo eleitorado que votou nas eleições de 2018. São essas pessoas(povo) que vocês têm que pedir para tirar este peso que Patrice Trovoada tem», sublinhou o porta voz da ADI.

Nos últimos dias, ADI pressionou o processo de reforma da lei eleitoral empreendido pela nova maioria, e conseguiu alterar alguns articulados polémicos que estavam na proposta. Um dos articulados impunha que o candidate ao cargo de Presidente da República fosse natural de São Tomé e Príncipe. Situação que excluía milhares de santomenses nascidos no estrangeiro, incluindo o Presidente da ADI, Patrice Trovoada.

No entanto na última sessão plenária da Assembleia Nacional, em que se discutia na especialidade os projectos de lei de cariz eleitoral, a bancada da ADI abandonou o debate parlamentar. Um articulado que obriga o cidadão candidato às eleições presidenciais, a ter que provar residência fixa no país, pelo menos em 180 dias antes das eleições, reacendeu a discórdia entre a nova maioria a ADI, em torno dos diplomas de reforma da lei eleitoral e do sistema eleitoral no seu todo.

