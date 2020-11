Parlamento elegeu nova Comissão Eleitoral e um novo Juiz Conselheiro para o TC

A Assembleia Nacional constituiu a Nova Comissão Eleitoral Nacional que vai organizar e realizar as eleições presidenciais previstas para julho de 2021. A Nova Comissão Eleitoral composta por 7 membros, é Presidida pelo jurista Fernando Maquengo.

É a segunda vez que Fernando Maquengo, militante do partido MLSTP, e ex-ministro das obras públicas e infra-estruturas, é eleito pela Assembleia Nacional para presidir a Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe.

Na mesma sessão plenária de quinta – feira, os deputados santomenses elegeram o seu colega Amaro Pereira de Couto, para ser Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional.

Líder da bancada parlamentar do partido MLSTP, o Jurista Amaro Couto, vai preencher a vaga aberta no Tribunal Constitucional, pela actual Ministra dos Negócios Estrangeiros, Edite Ten Jua, que depois de ter saltado de assessor jurídica do Primeiro Ministro para Juíza Conselheira do Tribunal Constitucional, deu o ultimo pulo para Chefe da diplomacia santomense.

Abel Veiga