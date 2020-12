Japão e STP assinam acordo de 2,4 milhões de dólares em ajuda alimentar

O acordo de donativo alimentar entre Japão e São Tomé e Príncipe foi assinado na última sexta feira na capital do Gabão-Libreville.

Um comunicado da embaixada do Japão, que chegou a redacção do Téla Nón, dá conta que o embaixador Shuji Noguchi acreditado junto ao Estado santomense, mas com residência em Libreville-Gabão, deslocou –se na sexta feira ao edifício da embaixada de São Tomé e Príncipe em Libreville, para assinar o acordo de ajuda alimentar, avaliado em 2,4 milhões de dólares.

Pela parte santomense, Elisa Pereira de Barros, embaixadora de São Tomé e Príncipe no Gabão, assinou o acordo, « de ajuda alimentar japonesa “KR2020” composta por arroz, num montante de 2,4 milhões de dólares», diz o comunicado da embaixada do Japão.

A ajuda alimentar do Japão, num total de 2800 toneladas de arroz, representa segundo o Governo nipónico, o símbolo de uma cooperação sincera e activa. Segundo o comunicado, há mais de 20 anos que o Reino do Japão oferece ajuda alimentar a São Tomé e Príncipe.

«Esta ajuda vem apoiar os esforços do governo santomense para garantir a segurança alimentar no país», precisa a embaixada do Japão.

Shuji Noguchi, embaixador do Japão em São Tomé e Príncipe destacou no comunicado, que a oferta de arroz ao arquipélago africano vai de encontro ao espírito da declaração de Yokohama que dá atenção especial a questão da segurança alimentar. Uma declaração, que foi adoptada pelo Governo nipónico na sétima conferência internacional de Tokyo sobre o desenvolvimento de África, o chamado TICAD, realizado em Agosto de 2019 no Japão.

Note-se que os fundos resultantes da venda do arroz ofertado pelo Japão, financiam vários projectos a nível dos sectores da educação e saúde. Destaque também para o financiamento da realização das eleições em São Tomé e Príncipe. Tradicionalmente os fundos da venda do arroz ofertado pelo Japão, financiam as acções da Comissão Eleitoral Nacional, na organização e realização da democracia em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga