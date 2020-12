ADI denunciou fraude no Banco Central e as regalias para os deputados

O maior partido político de São Tomé e Príncipe, segundo os resultados das eleições legislativas de 2018, a ADI, chamou a imprensa para declarar que a revisão da lei eleitoral em curso pela Assembleia Nacional, viola a constituição política e põe em causa o sistema democrático santomense que foi sempre reconhecido pela comunidade internacional, como sendo livre, transparente e justo.

A revisão da lei eleitoral operada pela nova maioria que governa o país, cria segundo a ADI duas classes de cidadãos. Uns que são de primeira e outros que são de segunda classe.

E o partido, através do seu porta voz Gareth Guadalupe(na foto em baixo), apontou o Banco Central de São Tomé e Príncipe, como uma das instituições da República que já começou a dividir os santomenses, entre os da primeira e os da segunda classe.

Tudo por causa do concurso público aberto pelo Banco Central para contratação de novos quadros. Um processo marcado por nepotismo e compadrio. Segundo a ADI, só quem tem padrinho na cozinha foi seleccionado.

«Uma vez mais quem é que sai como vencedor deste concurso… apenas os filhos daqueles que se acham donos disto tudo. Os filhos dos principais responsáveis políticos do MLSTP e do PCD», denunciou o porta voz da ADI.

O nepotismo crescente no Banco Central de São Tomé e Príncipe, já tinha sido denunciado aqui no Téla Nón, por um dos cidadãos que concorreu ao referido concurso.

ADI, traz o assunto a ribalta, e promete combater o nepotismo no Banco Central, para evitar que a instituição fique totalmente bloqueada por laços de sangue.

«Estes filhos que vão entrar agora….e que já têm lá seus pais, os seus tios, e os seus sobrinhos…… enquanto os seus pais não estiverem no conselho de administração do Banco, eles não vão deixar que a instituição funcione….. Isto é que é um grande risco de termos numa instituição tão pequena como o Banco Central vários graus de consanguinidade lá dentro», detalhou Gareth Guadalupe.

Com o Banco Central completamente tomado pelo cruzamento de sangue e de laços familiares, em busca de satisfação dos interesses económicos e financeiros de cada clã familiar, São Tomé e Príncipe se prepara para pagar mais regalias a favor dos seus deputados.

Com base numa proposta de alteração do estatuto dos deputados, submetida a mesa da Assembleia Nacional pela bancada parlamentar do partido no poder o MLSTP, a bancada da oposição liderada pela ADI, contesta o teor da proposta.

«A proposta do MLSTP, pretende estender o acesso ao passaporte diplomático a todos os filhos dos deputados, o mesmo para os deputados antigos», referiu o porta voz da ADI.

É grande a lista de novas regalias que a bancada parlamentar do MLSTP propõe a favor dos deputados. «Isentar aos deputados o pagamento das taxas de importação de viaturas. Dar a todos os deputados a possibilidade de ter uma reforma vitalícia, e com salário equiparado a dos ministros», acrescentou Gareth Guadalupe.

ADI alerta para o facto de o país estar a viver o momento mais difícil da sua economia, com uma recessão que atinge cerca de 6,5%. «O ADI não convive com este tipo de políticas», concluiu, o porta-voz.

Num cenário de recessão económica, o maior partido da oposição, diz que não pode haver margens para aumento de regalias a favor dos representantes do povo.

Abel Veiga