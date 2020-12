Angola abriu as suas fronteiras para São Tomé e Príncipe

Países irmãos e que partilham séculos de história e de consanguinidade, Angola decidiu celebrar no dia consagrado a descoberta da ilha de São Tomé pelos navegadores portugueses, o 21 de Dezembro, o acordo que abre as suas fronteiras para entrada livre dos santomenses.

A Ministra dos negócios estrangeiros e cooperação Edite Ten Jua, que se encontra de visita a Angola, assinou com o seu homólogo angolano Téte António, o acordo de isenção recíproca de vistos em passaportes diplomáticos, de serviço e ordinários.

Uma nota do gabinete de comunicação do ministério dos negócios estrangeiros distribuída a imprensa, indica que a visita da chefe da diplomacia santomense à Angola vai prosseguir até quarta-feira. Para além da assinatura do acordo que permite livre circulação de pessoas e bens entre os dois países, Edite Tem Jua, é portadora de uma mensagem do Presidente Evaristo Carvalho ao seu homólogo angolano João Lourenço.

A livre circulação de pessoas entre São Tomé e Príncipe e Angola, é uma grande conquista para o arquipélago santomense, que desde o ano 2013, já tinha concedido isenção de visto aos cidadãos angolanos que visitassem o país, por um período de 15 dias.

A abertura por parte de Angola, para isenção de vistos aos santomenses, resulta de um trabalho político e diplomático desenvolvido pelo actual governo de Jorge Bom Jesus.

Em Maio do ano 2019, a então Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Elsa Pinto, reuniu-se em São Tomé, com uma delegação do Governo angolano, chefiada por Domingos Vieira Lopes, Secretário de Estado para Cooperação Internacional e Comunidades de Angola.

A reunião técnica de 4 dias, permitiu acender a luz para Angola isentar vistos de entrada aos santomenses. « Angola tomou boa nota da nossa preocupação, e estou esperançada que brevemente veremos as fronteiras angolanas abertas para os são-tomenses», declarou a ex-Ministra Elsa Pinto, em Maio do ano 2019.

O secretário de Estado para Cooperação Internacional e Comunidades de Angola, reforçou as esperanças da parte santomense. «Tomamos boa nora da preocupação de São Tomé em relação aos vistos. Conversamos sobre aquilo que pode vir a acontecer de forma positiva e achamos que este assunto será rapidamente ultrapassado. É desejo dos dois países que a circulação que já é boa, possa ser ainda mais fluida…», assegurou o dirigente angolano Domingos Vieira Lopes, em Maio de 2019.

No dia 21 de Dezembro do ano 2020, o acordo de isenção de vistos foi assinado em Luanda.

Abel Veiga