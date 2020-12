ADI afasta Levy Nazaré das suas fileiras

Numa deliberação da sua comissão política, cuja cópia foi enviada ao Téla Nón, a ADI, o maior partido de São Tomé e Príncipe diz que« deliberou de forma inequívoca e irrevogável pelo afastamento do deputado, Levy do Espírito Santo Nazaré, das fileiras do partido.» Lê-se na nota da comissão política.

Segundo a nota a decisão foi tomada pela Comissão Política na sua reunião do dia 22 de Dezembro. Diz também que antes de decidir pelo afastamento do deputado, auscultou o seu grupo parlamentar.

Para confirmar o afastamento do deputado das suas fileiras, a ADI, já orientou o seu grupo parlamentar, no sentido de remeter o deputado Levy Nazaré(na foto) à condição de independente.

«Remeta à condição de independente o deputado em causa, com base no número 3 do artigo 22 do regimento da Assembleia Nacional», precisa a deliberação da comissão política do partido ADI.

O maior partido na oposição, explicou os principais motivos que provocaram a decisão de afastar Levy Nazaré das suas fileiras.

«O mesmo tem de forma sistemática, reiterada e persistente a recusar participar nas reuniões regulares e extraordinárias do grupo, bem como não acatar as orientações do grupo parlamentar, sem que estejam em causa assuntos relevantes de objecção de consciência, infringindo deliberada e propositadamente a disciplina partidária, apesar de todos os apelos efectuados, e missões de bons ofícios incompreensivelmente negadas», refere a comissão política do partido de Patrice Trovoada.

Note-se que o deputado Levy Nazaré, foi secretário geral do partido ADI. Foi homem de confiança do líder Patrice Trovoada, tendo sido o principal combatente político das principais batalhas políticas que a ADI enfrentou e ganhou nos últimos anos. Enquanto deputado, Levy Nazaré foi eleito pelos seus pares, para o cargo de segundo vice-Presidente da Assembleia Nacional na legislatura em curso.

Abel Veiga