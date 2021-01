PR pretende promover “entendimento político nacional” em 2021

No ano eleitoral 2021, e no final do seu mandato de 5 de anos, o Presidente Evaristo Carvalho, lançou grandes desafios para promoção da unidade nacional, e sobretudo do entendimento para o país conquistar o desenvolvimento.

O Presidente da República, pretende na recta final do seu mandato deixar uma marca de reconciliação nacional. «Continuo firmemente convencido de que o País precisa de um entendimento político nacional, para que o Poder possa empreender as grandes reformas necessárias, com a participação da oposição, e envolvimento da sociedade civil na busca de soluções para os grandes problemas nacionais. Assim, avançaremos mais seguros e melhor», afirmou o Chefe de Estado.

Evaristo Carvalho, pretende que 2021, seja também um ano de reforço da autoridade do Estado. « Devemos dar passos concretos no ano que se inicia, com vista a restaurar a autoridade do Estado, reformar a Administração Pública, e aproximá-la dos nossos compatriotas que vivem em localidades mais distantes da capital do País»

O Chefe de Estado pretende envolver a comunidade emigrante, neste esforço para cultivar a unidade nacional em 2021.

« Olhar para a Diáspora com mais atenção e determinação é um dever que se impõe às entidades competentes do Estado. Não basta ficar na retórica de que vamos dar atenção aos nossos concidadãos que residem no estrangeiro. Necessitamos de formular e implementar programas concretos de incentivo aos mesmos. Incentivá-los a participar no desenvolvimento do País, através de investimentos, ou de outra forma».

Evaristo Carvalho não disse à nação se vai brigar pelo segundo mandato como Presidente da República. Preferiu falar das presidenciais, no plural. «2021 será um ano eleitoral. Saibamos ser bons adversários políticos e não inimigos uns dos outros», pontuou.

Abel Veiga

