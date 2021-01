ADI avança com “Encontro de Diálogo” para forjar amplo consenso nacional

O maior partido político do país, a ADI, decidiu promover um encontro de diálogo, com todos os partidos políticos e a sociedade civil. A proposta de “Encontro de Diálogo”foi apresentada ao país, pela bancada parlamentar da ADI durante a sessão plenária de quinta – feira.

Pela voz do líder da bancada parlamentar, Abnilde Oliveira, o maior partido político e na oposição, solicitou a revisão da constituição política, a reforma profunda da justiça, e um tratamento urgente do sistema de saúde do país.

Estas e outras acções urgentes, que segundo a ADI, suscitam a abertura de um encontro de diálogo com todas as forças políticas e a sociedade civil.

«Na busca de convergência para solucionar esses e outros assuntos do Estado, a direcção da ADI, ainda hoje (quinta feira) endereçará uma carta a solicitar encontro com todos os partidos políticos, com ou sem assento parlamentar, bem como toda a sociedade civil, para um encontro de diálogo», afirmou o líder da bancada parlamentar.

O partido de Patrice Trovoada, considera o encontro de diálogo, como uma ferramenta que pode vai desencravar o país. « Partindo do princípio que todos estamos imbuídos de boa fé e na busca de soluções que o povo e a nação se confronta acreditamos que podemos sentar a mesma mesa e discutirmos o país. De costas viradas o país não avança. Com medidas palhativas o país não arranca», precisou.

O partido que tem 25 deputados num parlamento de 55 assentos, avisou que «a realização das eleições presidenciais deste ano não pode ser motivo de desculpas para que os partidos políticos e autores políticos não sentem a mesma mesa».

Note-se que a decisão da ADI, em por em marcha o encontro de diálogo, dá resposta directa ao repto lançado pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, no seu discurso por ocasião do ano novo. O Chefe de Estado defendeu a promoção em 2021 de um entendimento político nacional.

«Continuo firmemente convencido de que o País precisa de um entendimento político nacional, para que o poder possa empreender as grandes reformas necessárias, com a participação da oposição e envolvimento da sociedade civil, na busca de soluções para os grandes problemas nacionais. Assim, avançaremos mais seguros e melhor», declarou o Presidente da República na mensagem à nação proferida no dia 31 de Dezembro de 2020.

“Encontro de Diálogo”, é mais um projecto político para busca de entendimento em São Tomé e Príncipe. Após a instauração da democracia pluralista em 1991, foram organizados 3 fóruns de diálogo e de reconciliação nacional no país. O primeiro na década de 90 durante a presidência de Miguel Trovoada, o segundo depois do ano 2001 com a presidência de Fradique de Menezes, e o terceiro realizado em Março do ano 2014 promovido pelo então Presidente da República Manuel Pinto da Costa.

Este último que durante o ano 2020, e na qualidade de ex-Presidente da República, continuou a apelar e a desafiar o seu sucessor Evaristo Carvalho, a promover o diálogo e a concentração nacional, como única forma de São Tomé e Príncipe, ultrapassar os seus problemas internos, unir a sua família, e caminhar seguro para o futuro.

Abel Veiga