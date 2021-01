“Luta cerrada contra a Covid-19” na ilha do Príncipe

Em Estado de emergência sanitária desde a passada sexta feira, a Ilha do Príncipe, se prepara para dar início hoje a realização pela primeira vez dos testes PCR na Região Autónoma.

O Presidente do Governo da Região Autónoma, disse ao Téla Nón, que no quadro da parceria com a OMS, foi encontrada uma solução alternativa para a realização dos testes PCR na ilha.

Segundo Filipe Nascimento, «a ilha do Príncipe está numa luta cerrada contra a Covid-19».

Com o registo de 44 casos positivos na ilha, as autoridades regionais conseguiram convencer as instituições do Estado santomense, a decretar o Estado de emergência sanitária no Príncipe.

A par do reforço das medidas preventivas no âmbito do Estado de emergência, o sistema de saúde no Príncipe, pôs em marcha no último domingo, um processo de busca activa integrada.

Um processo que segundo as autoridades locais, permitem a despistagem dos sintomas da Covid-19 no seio dos grupos populacionais.

Príncipe vive em Estado de emergência Sanitária por um período de 15 dias.

Abel Veiga