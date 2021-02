ONU vai dar apoio técnico, material e financeiro para as eleições presidenciais

Por solicitação do Governo santomense, uma missão das Nações Unidas veio a São Tomé, para avaliar as necessidades do país, em matéria de organização e realização das eleições presidenciais previstas para Julho próximo.

Durante uma semana de trabalho no terreno, a missão da ONU chefiada por Akynemi Adegola, reuniu-se com o Governo e a Assembleia Nacional. Partidos Políticos e o gabinete de apoio ao Presidente da República também foram auscultados pela missão internacional.

«O apoio que nós podemos dar é material, financeiro e assistência técnica com o acompanhamento dos especialistas em questões eleitorais», afirmou Akynemi Adegola numa conferência de imprensa.

No entanto o Chefe da Missão da ONU, manifestou alguma preocupação com o facto de até agora não ter sido possível realizar a investidura dos novos membros da Comissão Eleitoral Nacional.

Segundo Akynemi Adegola, só depois da nova Comissão Eleitoral Nacional entrar em funções, é que se poderá quantificar, ou executar o orçamento para a realização das eleições presidenciais.

«É necessário que se dê resolução à Comissão Eleitoral Nacional para que ela possa começar efectivamente a fazer o seu trabalho. É com a Comissão Eleitoral Nacional, que vamos trabalhar neste processo», afirmou o chefe da missão da ONU.

Realização de um recenseamento eleitoral de raiz, no país e na diáspora é uma das tarefas inscritas no programa eleitoral para 2021.

O mês de Julho que tradicionalmente acolhe as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, está cada vez mais próximo.

Enquanto isso os trabalhos técnicos para organização do processo eleitoral, estão em “stand by”, porque a Comissão Eleitoral, cujos membros foram eleitos pela Assembleia Nacional em Dezembro de 2020, ainda não tomaram posse.

Tudo indica que a CEN não consegue entrar rapidamente em funcionamento por causa do imbróglio legislativo, relacionado com o polémico pacote de reforma da lei eleitoral, que recentemente foi vetado.

Abel Veiga