ADI diz que o Presidente Evaristo Carvalho entrou em contra mão

ADI, o maior partido de São Tomé e Príncipe, no entanto na oposição, diz que não entendeu a decisão do Presidente da República Evaristo Carvalho, de promulgar no passado dia 12 de Fevereiro opa cote de reforma da lei eleitoral, quando o mesmo pacote legislativo, já tinha sido vetado pelo Presidente em Dezembro de 2020.

«Não se entende como é que um Presidente da República na sua carta de veto diz que é preciso consenso e que o factor tempo faz com que essa lei deve ser vetada…. Se ele no dia 30 de Dezembro pediu que houvesse consenso, e se o pacote eleitoral volta outra vez a ser aprovado com apenas 29 deputados, onde é que ele viu consenso para poder promulgar esta lei», afirmou Gareth Guadalupe porta voz do Partido ADI.

Na conferência de imprensa convocada para analisar vários aspectos da actualidade santomense, o partido ADI, criticou a actuação do seu antigo militante e Vice-Presidente do partido, actualmente Presidente da República, Evaristo Carvalho.

«O presidente da República está claramente em contra mão com aquilo que foi a sua carta de veto. Porque há duas variáveis que não foram sanadas, que é a questão da falta de consenso e a questão do factor tempo», precisou o porta-voz.

O pacote da legislação eleitoral de São Tomé e Príncipe, foi alvo de uma reforma desencadeada pelo grupo parlamentar da coligação PCD-MDFM-UDD, que governa São Tomé e Príncipe em parceria com o partido MLSTP.

O partido ADI na oposição contestou o processo de reforma da lei eleitoral. Uma reforma legislativa que dentre outros aspectos, criou as condições legais para que os santomenses residentes na diáspora possam pela primeira vez, participar nas eleições legislativas.

Um grupo de cidadãos, que se autoproclamou de sociedade civil, também defendeu a mesma tese do partido ADI, ou seja, que o Presidente da República vetasse o projecto de lei de reforma da lei eleitoral, que tinha sido aprovado com 28 votos da maioria parlamentar que sustenta o Governo, e mais um voto a favor do deputado Levy Nazaré da bancada da ADI.

Certo é que no início do mês de Janeiro, o Presidente da República anunciou o veto político do pacote legislativo para reforma da lei eleitoral. Mas, no dia 12 de Fevereiro, o veto caiu. O Presidente da República anunciou que promulgou o diploma que tinha sido reapreciado no dia 5 de Fevereiro pela maioria parlamentar que sustenta o governo.

Entendimento político, entre a Assembleia Nacional e o Presidente da República, terá anulado o veto político.

Abel Veiga