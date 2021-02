Presidente da CEN avisa que está atrasada a preparação das eleições presidenciais

Fernando Maquengo, novamente Presidente da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, eleito desde Dezembro do ano 2020, só foi investido nas suas funções no dia 16 de Fevereiro.

«Já perdemos cerca de 2 meses para início dos trabalhos, tendo em conta o prazo legal para as eleições presidenciais», declarou o Presidente da CEN.

Na cerimónia de investidura que decorreu na Assembleia Nacional, o líder do órgão que organiza e realiza as eleições no país, disse que para além do atraso, a pandemia da Covid-19 é um dos constrangimentos para os trabalhos de preparação das eleições presidenciais.

Segundo Maquengo, a CEN vai realizar recenseamento de raiz dos eleitores santomenses na diáspora. Processo que pode ser condicionado pelas limitações impostas pela pandemia da Covid-19.

Apesar dos constrangimentos, o Presidente da CEN, acredita que a sua equipa de trabalho vai superar os obstáculos.

«Apesar desses constrangimentos esta comissão composta por pessoas de alguma experiência e multifacetada, está convicta que se tivermos apoios necessários em tempo oportuno daremos resposta a questão…», pontuou.

O Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves que deu posse aos 10 membros da Comissão Eleitoral Nacional, agradeceu todos a os deputados à Assembleia Nacional, com destaque para os 28 deputados que integram a maioria parlamentar, e 1 deputado da ADI, «pela contribuição dada na legisferação do novo pacote eleitoral».

O Presidente da Assembleia Nacional, deixou claro que a investidura dos novos membros da Comissão Eleitoral Nacional, é suportada pela nova legislação eleitoral, que foi revista e aprovada pelos deputados no dia 5 de Fevereiro, e promulgada pelo Presidente da República no dia 12 de Fevereiro.

Abel Veiga