Rui Carmo novo embaixador de Portugal em STP

No passado dia 17 de Fevereiro Rui Fernando Sucena do Carmo, apresentou ao Presidente da República Evaristo Carvalho as suas cartas credenciais como novo Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe.

O novo diplomata português, prometeu reforço da cooperação entre os dois países com destaque para o sector da saúde.

Mas quem é Rui Fernando Sucena do Carmo, o novo embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe? Parte da resposta pode ser encontrada numa nota biográfica do Embaixador Rui Carmo, concedida ao jornal Téla Nón pela embaixada de Portugal no país.

Clique – Nota biográfica do novo Embaixador de Portugal (2)