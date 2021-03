ADI critica as opções do Governo na luta contra a Covid-19

O maior partido da oposição, contesta a recente decisão do Governo do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, de aumentar o preço dos testes para diagnostico da Covid-19.

ADI diz que o Governo decidiu aumentar em 100% o preço dos testes PCR, de 500 para 1000 dobras. Os argumentos apresentados pelo executivo, para justificar a subida dos preços, não convencem a oposição.

«O governo argumentou este aumento com a sobrecarga que os testes PCR tem trazido para os cofres do Estado. A pergunta que se faz é a seguinte : Dos 61 mil euros para aquisição de viaturas para os novos membros do governo que foram empossados em plena pandemia não trazem sobrecarga para o Estado?», interroga a ADI.

O partido que lidera a oposição, apresentou mais números de despesas feitas pelo Governo. Despesas que para a ADI, poderiam garantir a subvenção por parte do Estado dos testes PCR.

«Os 41 mil euros para aquisição de viaturas a nível do gabinete do primeiro-ministro não trazem sobrecarga para o Estado? A reabilitação do gabinete do Primeiro Ministro em plena pandemia, quando há sensivelmente um ano o anterior governo já tinha feito a reabilitação do edifício, não traz sobrecarga para o Estado?», afirmou Gareth Guadalupe porta voz da ADI.

Segundo a ADI, o aumento do preço do teste PCR em 100% desincentiva os cidadãos que têm pouco rendimento de poderem viajar.

O maior partido da oposição, defende que para evitar mais mortes e mais infecções pelo vírus que causa a Covid-19, o Estado santomense deveria subvencionar os testes de diagnóstico da doença.

Abel Veiga