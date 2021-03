COVID-19 : Hospital de Campanha recebeu medicamentos e consumíveis ofertados por Portugal

Num comunicado a embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, dá conta da oferta ao hospital de campanha de combate à Covid-19, de consumíveis médicos e de medicamentos.

«Estes medicamentos e consumíveis médicos, que chegaram a São Tomé e Príncipe, foram doados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)», refere o comunicado.

Segundo a Embaixada de Portugal, a acção de cooperação e solidariedade, insere-se no quadro do compromisso assumido por Portugal no combate à pandemia COVID-19 e na mitigação dos seus impactos, no âmbito da 2ª fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia COVID-19 entre Portugal e os PALOP e Timor-Leste.

Abel Veiga