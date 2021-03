ADI pede suspensão da vacina AstraZeneca e manifesta preocupação com o PR Evaristo

ADI maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, pediu ao Governo que suspendesse provisoriamente a administração da vacina AstraZeneca no país.

O partido manifestou-se também preocupado pelo facto do Presidente da República Evaristo de Carvalho, com mais de 70 anos de idade ter recebido na terça-feira, a primeira dose da vacina AstraZeneca.

ADI alerta o Presidente da República para o facto confirmado por fontes internacionais de comunicação de que a vacina AstraZeneca não foi testada para pessoas maiores de 55 anos.

«Segundo o governo a primeira fase de vacinação está limitada aos idosos com idades entre os 60 e os 64 anos. Muito nos estranha termos visto ontem o Presidente da República, que é alguém com idade superior aos 64 anos, já anda na casa dos 70 anos, a ser vacinado…», declarou Gareth Guadalupe, porta-voz do partido ADI.

O maior partido na oposição diz, que a sua decisão de pedir ao governo que suspenda temporariamente a campanha de vacinação em curso, não é justificada pelo facto de os países Europeus incluindo Portugal, e mais recentemente Cabo verde, terem decidido pela suspensão da vacina AstraZeneca.

Segundo o porta-voz da ADI, o pedido que o partido faz ao Governo é sensato, tendo em conta que São Tomé e Príncipe ainda está na fase inicial da campanha de vacinação.

«A vantagem que São Tomé e Príncipe tem neste momento é que estamos no início da vacinação. Estamos a pedir que esta suspensão seja temporária», pontuou.

ADI considera que os países da Europa, que suspenderam a vacina AstraZeneca, fizeram-no depois de já terem aplicado milhares de doses da vacina na sua população. Suspenderam porque registaram algo de anormal. Mais importante ainda é o facto, diz a ADI desses países Europeus, serem os principais financiadores da Plataforma Covax, que forneceu a São Tomé e Príncipe as primeiras 24 mil doses de vacinas AstraZeneca.

«Consideramos que os países como Alemanha, Noruega, Espanha, França, Holanda, Irlanda, Itália, Áustria, são os principais financiadores da plataforma COVAX, que garante a STP, a aquisição da vacina de forma gratuita. Se são eles os principais financiadores da vacina Astrazeneca, eles são os que mais têm a perder se criarem suspeição em torno da vacina….», referiu o porta voz da ADI.

Enquanto não haja uma decisão da Agência Europeia de Medicamentos, o partido de Patrice Trovoada, diz ser sensato que «se suspenda a vacinação em São Tomé e Príncipe».

Abel Veiga