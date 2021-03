PR Evaristo defende a vacina da Astrazeneca e apela o povo a aderir em massa

No morro da cidade da Trindade, residência oficial do Presidente da República, Evaristo Carvalho, recebeu na terça feira, a equipa de vacinação a Covid-19

Bem disposto, com a tensão arterial em bom nível, o Presidente da República tomou a injecção da primeira dose da vacina Astrazeneca. Vacina que foi administrada em vários países europeus, mas que agora está a ser suspensa. Para além de vários países europeus, Cabo Verde, foi o primeiro país africano a suspender a administração da Aestrazeneca.

«Apesar das dúvidas que se levantam no mundo em relação a este ou aquele tipo de vacinas, não devemos preocupar tanto com isso. As dúvidas que se levantam no mundo já sabemos também que tem a ver com a guerra comercial», declarou o Presidente Evaristo Carvalho.

O Chefe de Estado santomense manifesta toda confiança no fármaco da Astrazeneca, e justifica com base no sucesso que a vacina já está a ter nos países africanos, onde começou a ser administrada.

«Todo continente africano está a receber esta vacina. O primeiro país do continente que recebeu foi o Gana e já aplicou milhares e milhares de doses, Angola nosso vizinho já aplicou mais de 50 mil doses e até agora não houve qualquer reclamação, ou qualquer incidente», reforçou.

Evaristo Carvalho, reconheceu que a vacina em causa terá provocado problemas em alguns países sobretudo europeus. Mas, não põe em causa a segurança da vacina.

«Se houve problemas em 1 ou 2 pessoas, acho que é natural. Para morrer não é só de coronavírus…. Temos que enfrentar esta pandemia com coragem e determinação, para der o que vier», sublinhou o Presidente da República.

Ao povo santomense o Chefe de Estado deixou um alerta em crioulo fôrro. « Humwa doentxi blucu lentlá tela…, cela non lutá, cela non resisti – Uma doença maldita entrou na nossa terra. Temos que lutar, temos que resistir», afirmou.

Para resistir o povo deve aderir a vacinação em curso. «Quero apelar a todos os santomenses, para aderirem sem hesitação ao processo de vacinação. Temos que estar unidos, determinados, para enfrentar esta pandemia», precisou Evaristo Carvalho.

O alerta lançado em crioulo fôrro começou a ecoar na cidade da Trindade e nos seus arredores. Manuel Quaresma do Espírito(na foto em baixo ), antigo motorista de 74 anos é um dos idosos da cidade da Trindade que foi ao centro de Saúde para ser vacinado.

Vacinou e prometeu sensibilizar mais idosos que residem nos arredores da Trindade, a se protegerem contra a Covid-19, através da vacinação.

Também sem qualquer receio, os profissionais de Saúde do distrito de Mé-Zochi, estão a aderir a esta primeira fase da campanha de vacinação.

Jackson Guimarães(na foto), é um dos profissionais de saúde de Mé-Zochi que foi vacinado, e disse estar a cumprir com a sua parte. Disse ao Téla Nón que após a vacinação não teve qualquer sintoma.

Segundo Elnauria Alves, enfermeira que coordena a campanha de vacinação contra a Covid-19 no centro de saúde do distrito de Mé-Zochi, dos 200 profissionais de saúde que trabalham no distrito, em apenas 48 horas de vacinação, quase metade dos profissionais já tinha sido vacinado.

Trindade, capital do distrito de Mé-zochi, onde também reside o Presidente da República Evaristo Carvalho, é a segunda região mais populosa do país, e consequentemente a segunda mais afectada pela Covid-19. A população decidiu abraçar a campanha de vacinação em curso, para cortar a rede de transmisssão do vírus SARS-CoV-2.

Abel Veiga