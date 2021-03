Guilherme Posser é candidato do MLSTP às eleições presidenciais

Antigo Presidente do MLSTP e ex-Primeiro Ministro, Guilherme Posser da Costa, advogado de profissão, foi eleito pelo conselho nacional do MLSTP, como candidato do partido às eleições presidenciais previstas para Julho próximo.

Segundo a imprensa que teve e acesso a reunião do conselho nacional do MLSTP, Guilherme Posser mereceu a confiança de 236 conselheiros do partido. É o primeiro candidato às eleições presidenciais, suportado por um partido que está na governação do país.

Os canais de comunicação do MLSTP, acrescentam que a militante Maria das Neves arrecadou 17 votos dos conselheiros. O militante Jorge Amado, conquistou 15 votos. A militante Elsa Pinto 14 e por último o militante Victor Monteiro, conseguiu apenas 2 votos.

Jorge Amado, militante do MLSTP que pretende concorrer ao cargo de Presidente da República, esteve presente na reunião de conselho nacional. Disse ao Téla Nón que o conselho nacional do último sábado contou com a presença de 290 militantes, quando em situação de reunião alargada, como é o caso do último sábado, deveriam estar presentes 600 membros.

Da lista dos militantes que foram rejeitados pelo MLSTP como candidatos ao cargo de Presidente da República, apenas Jorge Amado e Elsa Pinto, marcaram presença na reunião do conselho nacional. Maria das Neves e Victor Monteiro, estiveram ausentes.

O Téla Nón destaca também no conselho nacional do MLSTP do último fim-de-semana, a leitura antes do acto de votação para eleição do candidato do partido às eleições presidenciais, de uma resolução com o seguinte teor:

“Todos os militantes, membros do governo, deputados, directores, gestores das empresas públicas e institutos, assessores, chefes de departamentos, chefes de secção, e outros cargos de nomeação política, que não respeitarem a decisão do Conselho Nacional, em violação do artigo 18 dos Estatutos do partido serão exonerados imediatamente das funções que desempenham”, refere o artigo número 2 da resolução que foi lida no conselho nacional, antes da votação.

O Téla Nón apurou que dentre vários militantes que se insurgiram contra o teor da resolução, Romão Pereira de Couto, foi o que mais se destacou no protesto. Segundo as palavras de Romão Couto, um dos mais antigos militante e membro da direcção do MLSTP, nem no tempo de partido único, o MLSTP, tinha adoptado uma resolução «com este teor intimidatório».

Abel Veiga