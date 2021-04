Portugal oferece a STP 922 pistolas, munições e fardamentos

Numa nota de imprensa a embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, anuncia a oferta feita pelo ministério da administração interna de Portugal, a sua congénere santomense.

«922 pistolas individuais e respectivos acessórios, mais de 61.000 munições e diverso fardamento…», relata a nota de imprensa.

As armas, munições e fardamentos foram entregues às Forças e Serviços de Segurança santomenses, numa cerimónia que teve lugar nas instalações da Escola Prática da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe, no dia 8 de Abril.

«O valor comercial do material e equipamento em causa, cujo transporte a partir de Lisboa foi garantido de forma segura por uma aeronave C130 da Força Aérea Portuguesa, ascende a cerca de 320.000 euros, ou seja, quase oito milhões de dobras, o que evidencia o decano empenhamento de Portugal na cooperação técnico-policial com a República Democrática de São Tomé e Príncipe, assumindo-se como o país com maior investimento regular nesse domínio», destaca a nota de imprensa da embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe.

O armamento oferecido ás forças de segurança nacionais, fazia parte da reserva excedentária da polícia de segurança pública de Portugal.

Segundo a embaixada de Portugal, as 922 pistolas estão em excelente estado de conservação.

«As Forças e Serviços de Segurança de São Tomé e Príncipe, irão finalmente alcançar a plena autossuficiência logística daquele tipo de equipamento policial, nomeadamente a sempre desejável distribuição individualizada e nominal, potenciando o seu bom uso, conservação e responsabilização pelos detentores», pontua a nota de imprensa.

Desta forma as forças de segurança nacionais passam a ter mais opções que garantam os princípios da proporcionalidade. Opções que poderão reduzir o risco de utilização excessiva da força letal em operações policiais. «Um desiderato essencial no âmbito da omnipresente questão do respeito pelos Direitos Humanos», concluiu a nota de imprensa.

O Ministro da Defesa e Ordem Interna, o coronel Óscar Sousa, e o embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe Rui Carmo, presidiram a cerimónia de entrega do material bélico, e fardamentos.

Abel Veiga