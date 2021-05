Governo promete justiça na distribuição dos novos apartamentos

Os novos apartamentos que estão a embelezar os distritos de Cantagalo e Lobata, foram construídos pela engenharia civil da República Popular da China.

Representam a resposta da China ao acordo de cooperação bilateral assinado com São Tomé e Príncipe, e que prevê a construção de 200 apartamentos, distribuídos por todas as regiões do país.

O distrito de Cantagalo onde já foram construídos 36 apartamentos, mais concretamente na localidade de Mestre António distrito de Cantagalo, e o distrito de Lobata que já tem 24 apartamentos construídos, foram os primeiros a beneficiar do acordo de cooperação bilateral, São Tomé e Príncipe-China, no domínio das habitações sociais

Aleixo Pires, presidente da câmara distrital de Cantagalo, chamou a atenção do Governo, no sentido de não violar o compromisso assumido, antes mesmo da construção dos apartamentos em Cantagalo.

«Espero que seja cumprido na íntegra o plano de distribuição dessas casas. Isto é, que as casas sejam atribuídas a quem não tem a primeira habitação, para evitar que sejam usurpadas pelos políticos que já têm casa..», declarou o Presidente da Câmara Distrital de Cantagalo.

Aleixo Pires fez tal advertência, no momento em que o Primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, acompanhado pela embaixadora da China, Xu yingzhen visitaram os blocos de apartamentos de Cantagalo.

Por sua vez o ministro das Infra-estruturas Osvaldo Vaz, garantiu que «os requisitos serão previamente publicitados antes de começarmos o processo de adjudicação desses apartamentos para que todo cidadão tenha acesso igual as informações e que possam concorrer igualitariamente».

A embaixadora da China, manifestou esperança de que a população santomense possa ter acesso aos novos apartamentos.

Após a inauguração dos apartamentos construídos em Lobata e Cantagalo, num total de 60, a engenharia civil da República Popular da China, vai prosseguir com a construção de blocos de apartamentos nos outros distritos de São Tomé, e também a região autónoma do Príncipe. Processo contínuo até atingir os 200 apartamentos.

Abel Veiga