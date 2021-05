Porto em águas profundas é sonho de STP, agora por 250 milhões de dólares

Safebond África Ltd, (SAL), é o nome do grupo privado do Gana, que assinou com o governo santomense, o memorandum de entendimento, para concessão do projecto de construção do porto em águas profundas na praia de Fernão Dias.

O acordo de concessão prevê também a construção do porto da ilha do Príncipe e a modernização do porto de Ana Chaves na cidade de São Tomé.

«Nós não queremos criar muita ilusão…», declarou o Ministro das Infra-estruturas Osvaldo Abreu, após ter assinado o memorandum de entendimento com a empresa “SAL” do Gana.

O ministro é cauteloso, porque desde o ano 2008 que os santomenses são torturados com sucessivas desilusões em torno do tão desejado Porto em Águas Profundas.

O Téla Nón tem o registo do início das obras, para construção do Porto em Águas Profundas em Fernão Dias no ano 2009. Na altura, a empresa francesa Terminal Link, que tinha assinado no Palácio Presidencial o acordo com o Estado santomense para construção do porto, no valor de 500 milhões de dólares prometeu que entre os anos 2012 e 2013, o porto de Fernão Dias receberia os primeiros navios cargueiros.

Nada disso aconteceu, e os santomenses sofreram a primeira desilusão. Vários outros acordos foram assinados até mesmo para a construção de um porto pesqueiro acostável. Também não arrancou. Em Novembro de 2019, foi lançado um concurso público internacional para construção do porto em águas profundas.

Agora o Governo anuncia para dentro de 30 dias, a execução prática da concessão do porto de águas profundas em Fernão Dias, em parceria com a empresa do Gana-SAL.

«O consórcio pediu porque para eles o tempo é uma regra sagrada, que farão de tudo para cumprir em 1 mês e dar início ao processo de concessão…», referiu o Ministro Osvaldo Abreu.

Para o porto em águas profundas, as projecções da empresa do Gana apontam para 250 milhões de dólares. «A proposta inicial que recebemos para Fernão Dias, está por volta de 250 milhões de dólares. Já estão no terreno a trabalhar em Fernão Dias, efeitos de levantamentos», precisou o ministro.

Para além do porto em águas profundas em Fernão Dias, o projecto de concessão abarca o porto de Ana Chaves na capital São Tomé, e o pontão de Santo António na ilha do Príncipe.

«Estamos a falar de concessão mas dentro do princípio de parceria público privada. Não se vai concessionar 100% das nossas infra-estruturas, o Estado vai fazer parte dessas concessões.», sublinhou Osvaldo Abreu.

Segundo o ministro das infra-estruturas, o consórcio do Gana, tem tradição na construção e gestão de portos. «Para construção convidaram a empresa do Marrocos SOMAGEC, que construiu os portos da Guiné Equatorial», acrescentou.

Antes da intervenção do Ministro das Infra-estruturas, foi a voz de Krobo Edusei, Director Executivo do grupo privado “SAL” do Gana, que ecoou na sala de reunião do Ministério das Obras Públicas e Infra-estruturas.

«Estamos aqui porque acreditamos em São Tomé e Príncipe. Acreditamos no seu potencial. Em muitos países os portos constituem o principal pilar da economia. Singapura é um pequeno país, não possui recursos naturais, mas é um líder mundial na área da logística…», afirmou o líder da empresa.

Krobo Edusei, fez a comparação com Singapura para justificar porque acredita em São Tomé e Príncipe. Um arquipélago que diz ser estratégico no golfo da Guiné.

«Está localizado no golfo da Guiné, próximo da Guiné Equatorial, da Nigéria, do Gana, próximo do Benim e da Costa do Marfim. Tem uma posição estratégica», concluiu.

Abel Veiga