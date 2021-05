ONU mobiliza comunidade internacional para financiar a democracia de STP

François Fall, o representante do Secretário Geral das Nações Unidas para a região da África Central lidera uma equipa das nações unidas que está a trabalhar com o governo, os partidos políticos, os parceiros internacionais e as demais instituições democráticas do país, na organização e realização das eleições presidenciais de 18 de Julho.

Após a reunião com o governo, o representante de António Guterres para África Central, manifestou-se seguro de que a comunidade internacional vai financiar a realização das eleições presidenciais.

« STP é um bom aluno da região em termos de democracia, e queremos consolidar a base da democracia no vosso país..», declarou François Fall.

.A missão das Nações Unidas, que se reuniu com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, visitou também o Presidente do Tribunal Constitucional, e trabalhou com a Comissão Eleitoral Nacional na avaliação das carências tanto financeiras como materiais.

As Nações Unidas, manifestaram preocupação com a possibilidade da Covid-19 ganhar força no país, em consequência dos ajuntamentos que acontecem durante a campanha eleitoral.

Segundo Fall, alguns países têm registado aumento da Covid-19, após a realização das eleições. A democracia não pode parar, mas por causa da Covid-19 deve ser exercida com cautela.

«O Governo tem que reforçar as medidas preventivas durante a campanha eleitoral, para evitar a explosão de contaminações. É importante que a Covid seja contida»., pontuou o representante do Secretário Geral das Nações Unidas.

Abel Veiga