Victor Monteiro ilibado pela justiça na queixa-crime movida pelo Presidente Evaristo

4 anos depois do Presidente da República Evaristo Carvalho, ter movido uma queixa crime contra o então director de gabinete do ex-presidente Pinto da Costa, o ministério público decidiu arquivar o processo.

Victor Monteiro, que exerceu as funções de director de gabinete do ex-presidente Pinto da Costa, foi acusado pelo novo Presidente da República eleito em 2016, de ter utilizado de forma indevida o valor de 569.896 dólares que tinha sido disponibilizado pela então embaixada de Taiwan, para aquisição de viaturas para o Palácio Presidencial.

Victor Monteiro e o seu advogado acusaram alguns órgãos de comunicação social de terem feito manipulação política do caso.

Em Maio de 2021, o cidadão acompanhado pelo seu advogado, tornou público a decisão do Ministério Público.

«A procuradoria-geral da República investigou profundamente a questão, não só a nível nacional como em Angola, e chegou a conclusão que o meu constituinte não tem qualquer implicação. Não utilizou, não se apossou de qualquer importância que se refere a este montante», afirmou o advogado Adelino Izidro.

As viaturas foram encomendadas em Angola. O Advogado prosseguiu…« e assim decidiu o ministério público pelo arquivamento do processo. O Ministério público ilibou o meu constituinte e mandou arquivar o inquérito, por se tratar de uma matéria que não tinha elementos criminais», frisou Adelino Izidro..

No entanto, na qualidade de vítima da difamação, na mesma altura Victor Monteiro, avançou com uma queixa crime contra a presidência da República. Segundo Victor Monteiro a assessora de comunicação do Presidente Evaristo Carvalho, é o alvo da sua queixa crime.

O advogado Adelino Izidro, explicou que «o processo da queixa contra a presidência da Republica está a correr os seus termos, passou para a fase civil e ele poderá vir a ser ressarcido de danos morais e materiais durante estes anos que decorreu o inquérito» precisou o advogado.

A decisão do Ministério Público de arquivar a queixa crime movida pelo Presidente Evaristo Carvalho acabou por abrir as portas, ao cidadão Victor Monteiro, para candidatar-se ao cargo de Presidente da República.

«Eu decidi que eu não seria candidato à Presidente da República se esse caso não fosse resolvido», declarou Victor Monteiro.

O cidadão que é militar de carreira, apelou a todas as figuras políticas que almejam concorrer as eleições presidenciais, que resolvessem primeiro os casos judiciais em que estivessem envolvidos.

Abel Veiga