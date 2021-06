PNUD financia eleições presidenciais e a modernização da justiça

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é um dos primeiros parceiros que decidiu dar apoio financeiro à Comissão Eleitoral Nacional. O apoio em 210.823 dólares aconteceu após a recente reunião entre o governo e a comunidade internacional, para angariação de ajuda para financiar a democracia.

Katarzyna Wawiernia, representante do PNUD no país, assinou nas instalações da Comissão Eleitoral Nacional, o acordo que permite a utilização dos 210.823 dólares nas acções de organização e realização das eleições presidenciais marcadas para 18 de Julho próximo.

Segundo o PNUD o financiamento vai permitir a Comissão Eleitoral Nacional, realizar campanhas de educação cívica, que desta vez terão como tema principal o respeito pelas medidas preventivas contra a Covid-19, tanto na campanha eleitoral como no dia das eleições.

Fernando Maquengo, Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, que assinou o acordo de financiamento com a representante do PNUD, também destacou o propósito de sensibilizar a população.

«Já entramos na preparação das eleições propriamente dita. Daí que esta ajuda vai completar o manancial de material financeiro que precisamos para fazer face a todo esse processo. Com realce para atendimento a situação de Covid- 19», pontuou o Presidente da CEN.

PNUD, pretende que as eleições presidenciais de 18 de Julho, sejam como tradicionalmente pacíficas e promotoras da coesão social.

Por isso para além do apoio financeiro, também apoia a Comissão Eleitoral Nacional com um grupo de especialistas que vai desenvolver acções de sensibilização e formação, das forças de segurança, dos profissionais de comunicação social e também dos magistrados judiciais em matéria de processo eleitoral.

Ao mesmo tempo que financia a democracia em São Tomé e Príncipe, o PNUD desencadeou acções no sentido da digitalização do sistema de justiça do país.

Enquadrado no processo de modernização do sistema de justiça, o PNUD decidiu investir cerca de 1,5 milhões de dólares na digitalização do sistema de justiça. A Polícia Judiciária, o Ministério Público, o serviço de registos e notariado, e os Tribunais, são os órgãos do sistema alvos do processo de digitalização.

A sonorização das salas de julgamento, é uma das acções imediatas. A representante do PNUD, entregou ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravid, um lote de equipamentos para sonorizar as salas de julgamento.

Abel Veiga