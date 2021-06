Agostinho Rita eleito líder dos veteranos, não é membro fundador do MLSTP

O economista Agostinho Rita é desde o passado dia 5 de Junho, Presidente da Liga dos Veteranos do MLSTP. Foi eleito numa reunião magna organizada pelo partido MLSTP. O Téla Nón sabe que alguns membros fundadores do partido MLSTP, foram convidados, mas não marcaram presença no congresso.

No entanto a notícia sobre a eleição de Agostinho Rita como Presidente da Liga dos Veteranos do MLSTP, trouxe a ribalta alguma dúvida para a opinião pública, principalmente quando se refere a participação de Agostinho Rita na fundação do partido MLSTP.

«Rita, actual Conselheiro do Primeiro-ministro para área de petróleo, é igualmente, membro fundador do MLSTP….» diz a notícia veiculada pela agência de notícias do país.

No artigo, é frisado também que « além de ser membro fundador do MLSTP em Julho 1972, na cidade de Stª Isabel, hoje, Malabo, capital da Guiné-equatorial, Rita, formado em Economia em Espanha foi também ministro da Economia do ex-presidente São-tomense Manuel Pinto da Costa..».

O leitor tem acesso ao artigo na íntegra – https://www.stp-press.st/2021/06/07/agostinho-rita-eleito-por-aclamacao-lider-da-liga-dos-veteranos-do-mlstp/

No entanto, Gerard Seibert, investigador da história e dos assuntos políticos e sociais de São Tomé e Príncipe, protestou contra o conteúdo da notícia que indica Agostinho Rita como membro fundador do MLSTP no ano 1972 na então cidade de Santa Isabel, hoje Malabo- Guiné Equatorial.

«Esta informação está errada e deve estar baseada numa confusão qualquer, visto que Agostinho Rita não fazia parte do pequeno grupo que fundou o MLSTP. Também não é possível, visto que em 1972 ele estava na Espanha. Ele voltou à São Tomé somente depois da independência, em 1978, conforme uma entrevista que deu a Carlos Espírito Santo ‘Bené’», explica o investigador.

Gerard Seibert, apresenta vários outros factos para provar que Agostinho Rita não é membro fundador do partido MLSTP.

«Em 1993, eu falei pessoalmente com vários fundadores do MLSTP entre os quais Manuel Pinto da Costa, Miguel Trovoada, João Guadalupe de Ceita, Leonel d’Alva e Carlos Graça. Nunca nenhum deles falou da presença de Agostinho Rita na fundação do MLSTP.

Além de várias outras publicações, também o livro de Carlos Espírito Santo ‘Bené’ “O Nacionalismo Político São-tomense” (2012), não menciona Agostinho Rita como co-fundador do MLSTP em 1972. Veja também na p. 592 deste livro sobre Agostinho Rita.

Na 3.ª edição do livro “Quem é Quem em São Tomé e Príncipe”, de João Ramos (2007,) o próprio Rita não se refere à fundação do MLSTP, mas apenas ao Partido Liberal e Social (PLS) que criou em 2004. Veja na p. 99 desta publicação.

Na 1.ª edição do livro de João Ramos (2001, p. 30) Rita menciona apenas à “Formação Partidária Membro do Conselho Nacional do MLSTP/PSD”. Na .2.ª edição deste livro (2004) esta informação já não aparece, pois ele já tinha criado o PLS. …»

A investigação de Gerard Seibert em torno da proclamação de Agostinho Rita como membro fundador do MLSTP, apresenta também provas documentais extraídas do jornal Téla Nón,

« Veja também o que o próprio Rita disse em 21 de Outubro 2008 no Téla Nón: “11. Eu estou vinculado à luta de libertação desde 17 anos em Santa Isabel (hoje Malabo), ao lado dos grandes líderes históricos e saí de Fernando Pó para estudos superiores em Espanha, e acabei com bolsa do CLSTP (Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe). ”

Nada sobre uma suposta presença na fundação do MLSTP. Veja o texto completo dele em:

https://www.telanon.info/politica/2008/10/24/502/comunicado-de-imprensa-sobre-as-verdadeiras-razoes-da-minha-demissao-em-resposta-as-declaracoes-do-sr-primeiro-ministro/

Os factos indicam que o actual Presidente da Liga dos Veteranos do MLSTP, não é membro fundador do partido que conduziu a luta política para libertação de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga