Iniciativa da maioria parlamentar significou vitória para São Tomé e Príncipe   

Vitória para São Tomé e Príncipe e a democracia. Assim o MLSTP define a sessão plenária do parlamento convocada na última segunda-feira pela maioria dos deputados em funções.
O maior partido da oposição convocou a sua comissão política para dar o grito de vitória por São Tomé e Príncipe.
«Reunimo-nos dois dias após os nacionalistas santomenses na condição de deputados da nação, terem evitado o bloqueio institucional e a paralisia de dois órgãos de soberania fundamentais para o nosso povo», afirmou o Presidente do MLSTP.
Américo Ramos, acrescentou que «o que aconteceu na segunda- feira na Assembleia Nacional foi uma vitória de São Tomé e Príncipe».
Para o MLSTP a serenidade dos 29 deputados disse tudo. «Houve respeito pelo regimento da Assembleia Nacional e pelas instituições. Isso diz muito: Diz quem queria impedir o funcionamento da democracia e quem queria garantir que ela funcionasse», frisou.
A violência foi uma das armas utilizadas por aqueles que queriam bloquear o normal funcionamento das instituições.
«Condenamos veementemente a agressão ao deputado Delfim Neves. O MLSTP manifesta ao deputado Delfim Neves a sua total solidariedade», reforçou Américo Barros.
2026 é o ano eleitoral e o MLSTP reuniu a sua comissão política para promover a unidade no seio do partido.
Abel Veiga