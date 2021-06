STP tenta negociar dívida de mais de 200 milhões de dólares com Angola

O Ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, anunciou o início das discussões directas com o governo angolano com vista a resolver a dívida externa de São Tomé e Príncipe.

Segundo o ministro que regressou ao país após visita a Angola, as discussões com a sua homóloga angolana estiveram focadas na questão da dívida. Uma dívida acumulada ao longo de anos, e que os dois países já perderam a conta. Por isso, Osvaldo Vaz, garantiu que os dois governos acordaram-se em trabalhar juntos para “acertar o valor da dívida”.

O ministro estima que a dívida de São Tomé e Príncipe para com angolana, ultrapassa os 200 milhões de dólares.

«Os valores em dólares estão acima dos 200 milhões. São valores altos que a equipa técnica irá avaliar», declarou o ministro das finanças.

Do valor estimado em mais de 200 milhões de dólares, o ministro das finanças destacou cerca de 20 milhões de dólares que Angola concedeu a São Tomé e Príncipe, como linha de crédito para apoio ao orçamento geral do Estado.

No ano 2007, São Tomé e Príncipe beneficiou do perdão de 91% da sua dívida externa. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional garantiram o perdão de 327 milhões de dólares em dívida contraída pelo Estado santomense, desde a sua independência em 1975.

No entanto, depois do perdão do ano 2007, o país voltou a endividar-se e de forma insustentável. No ano 2019 o ministro das finanças Osvaldo Vaz, anunciou que a dívida externa acumulada pelo arquipélago já ultrapassava os 400 milhões de euros.

A dívida de mais de 200 milhões de dólares apenas com Angola, e que agora está a ser negociada resulta essencialmente da importação dos combustíveis por crédito, ou seja, fiado.

O gasóleo para alimentar os geradores das centrais térmicas da EMAE, por sinal a única fonte de produção de energia do país, representa a maior fatia da dívida contraída ao longo dos anos junto a empresa estatal angolana, Sonangol.

«Angola é o país que fornece combustíveis à São Tomé e Príncipe, e a crédito, porque não temos condições financeiras para pagar. Mesmo assim continua a fornecer», confirmou o ministro das finanças.

Osvaldo Vaz, disse a imprensa que espera TUDO, da parte do Governo angolano. Isto é, o perdão da dívida que já é insustentável para os cofres do Estado santomense, ou o seu reescalonamento.

Abel Veiga