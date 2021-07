Voto presidencial – Abel, o Bom Jesus e a podridão política  

Estupefacto! Não me peçam a olhar ao espelho meu, graças à liberdade sufragada desde o dia 22 de Agosto de 1990 pelo escrutínio livre, direto e universal. O povo que encha ao estômago até empanturrar-se do “tchiquilá”, mas no dia 18 de Julho, deve usar o poder democrático para votar em consciência e aplicar um exemplar açoite aos políticos da praça.

O agravamento económico associado à corrupção, o abanão social e cultural, a destruição ecológica, a usurpação desenfreada, o desnorte vicioso, o atropelo constitucional e o nojo político, se a coisa não estragar de vez, jamais haverá de concertar para a materialização de sonhos rasgados ao povo são-tomense.

Nos extremos destas presidenciais, apresentam-se duas candidaturas opostas, segundo os respetivos apoiantes, a do homem do dinheiro (proveniência?) e a do candidato do povo paupérrimo, ou seja, a do gigante e a do anão. De um lado, a continuidade do Estado caótico, corrupto, prostituto, parcial, odioso, perseguidor, desrespeitador das competências de cada órgão de soberania ou do outro, o despertar de que tudo vai de mal a pior na Unidade e Disciplina da Nação, cabendo a maioria dos 123.302 eleitores, a decisão de escolha no Trabalho. São duas opções: a podridão política ou a punição democrática.

O esbanjo financeiro na compra de consciência, o ativo indisfarçável de corrupção à solta na concorrência eleitoral, sem máscara de cobrir-lhe o rosto de luta pelo poder, usando todos os meios para atingir os fins, vem apodrecendo a JESD, as plantas da Democracia, portanto, a Justiça, a Educação, a Saúde e o Desenvolvimento.

Por completar os três primeiros anos de legislatura, a onda de acusações que não abonam em nada à Democracia e conotadas ao atual presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, osortudonos processos na justiça, não vislumbra bons dias ao país, caso os eleitores permitem-lhe o 3o. golpe à república, errando nele na cadeira presidencial.

Um: Prostituição partidária – O empresário que há décadas, apoderou-se do PCD – partido que lhe gerou financeiramente e deu vida política – amarrou no seu quintal os sábios do Grupo de Reflexão e alimenta, desde então, todo o resto cabisbaixo e obediente, após ao ato legislativo de 2018, consolidou a desmedida ambição.

Beneficiado da ganância de mamar o país pela oposição que gemia de asfixia política e da delapidação pelo poder governativo, de então, permitiu-lhe na usurpação da coligação PCD-UDD-MDFM com apenas 5 deputados formar na sua residência e entre a covardia dos 23 do MLSTP, a Nova Maioria, comandando pessoalmente o XVII Governo constitucional (1o. golpe).

Subsidiado pelos telhados de vidro dos 25 deputados de ADI e 2 do Movimento dos Independentes “Cauê”, assumiu o prestigiado cargo do presidente do Parlamento (2o. golpe), fortificando os músculos com que impediu direitos aos filhos da diáspora e conseguiu afastar da corrida presidencial, o seu previsível adversário, um outro sorridente que apenas reside no país, estando no poder para reinar e de exacerbado ódio, dividir os são-tomenses, usar e abusar de boa-vida de luxo, viagens e contas recheadas, o esbanjo extensivo aos seus pastores.

Dois: Prioridade vaiada – Insensível à deteriorada Saúde nacional – sem infraestruturas adequadas, meios técnicos básicos, pessoal especializado e engajado na salvação de vidas humanas – o presidente da Assembleia Nacional na inauguração da legislatura, para lá de melhorar a mordomia e o rendimento salarial dos 55 parlamentares, andou a angariar ajuda financeira internacional para construir-lhe uma pomposa casa parlamentar, porque a atual chinesa, não é luxuosa e adequada à ambição da política de mãos estendidas.

O ante-projeto prevê um “arranha-céus” parlamentar de 6 andares, 75 serviços, 16 salas de reuniões, 1 salão-banquete, 1 salão, 1 hemiciclo, 1 esplanada, 1 biblioteca e demais compartimentos conectados às novas tecnologias, ao invés de um hospital de referência regional para recuperar os pacientes entregues a sua sorte em Portugal e a boa-vontade da cooperação internacional.

Três: Conflito de interesses público-privado – O arrendamento pelo Estado da vivenda privada do presidente do Parlamento para alojar a equipa técnica e médica cubana, sem o concurso público e por mensalidade inflacionada e exorbitante, em milhares de dólares, a ser liquidado pelo apoio internacional à luta contra a Covid 19.

Quatro: Usurpação de funções – Viagem ao Marrocos, num faz-de-contas institucional, para “ratificar” o reconhecimento de invasão da República Saraui Democrática pelo reino marroquino em violação à Carta das Nações Unidas de auto-determinação da Frente POLISARIO e do povo de Sahara Ocidental.

Quinto: Desvio informático – O roubo recente, descarado e censurável de uma das conversas com os candidatos às presidenciais do painel digital “Nós Acreditamos”, mascarando-lhe o conteúdo, a fisionomia e reeditada, apenas com os trunfos, na página do pretendente presidencial protegido pelo PCD (partido ministerial e detentor da pasta de Agricultora, a impostora do plantio de “canabi-dólar” presidencial nas pequeníssimas ilhas, sem qualquer base legal, nem concordância do Conselho de Ministros, pior, na ausência de sensibilidade à juventude desempregada, descrente e vulnerável a boa intenção da droga).

Ninguém deveria estar acima da lei para atentados públicos e de furacão criminal no Estado de Direito sem que as autoridades judiciais e agora também eleitorais, na presunção de inocência política, abrissem inquéritos de ditar mãos duras antes que sejam precedentes de práticas continuadas, a animar os viciados da podridão.

Não se deve deixar tudo na mesma, porque o preço a pagar pelas arbitrariedades, vai ser arrasador e demasiado pesado ao país e seu povo. As presidenciais, deste ano, revestem-se neste panorama de capital importância, diferente de todas as outras realizadas, em que os são-tomenses no uso da liberdade de escolha, já optaram por quatro chefes de Estado que deveriam, nesta altura, direcionar os respetivos votos ao favor de São Tomé e Príncipe.

Entre o semi-presidencialismo de pendor presidencial e o semi-presidencialismo de pendor parlamentar com denominador comum, a permanente instabilidade política-governativa na descontinuidade do Estado, três deles foram eleitos por desígnio ou sustento dos partidos. Miguel Trovoada, PCD-1991 e ADI-1996, Fradique Menezes, ADI-2001 e MDFM-2006 e Evaristo Carvalho, ADI-2016. Apenas Pinto da Costa, independente-2011, convenceu os eleitores, a confiar-lhe a mais alta magistratura da Nação que havia, anteriormente, presidido durante os 15 anos do regime autoritário.

São Tomé e Príncipe tem sido a diferença africana e consequentemente, o privilégio de ter uma Mulher na mais nobre magistratura de influência e diplomacia, cativa de há muito a consciência dos que pretendem a oportunidade para ver transferido o afeto e a razão de Mãe atados à guerreira incansável (mulher vítima da sociedade patriarcal substanciada pelo acesso tardio à Educação), ao estandarte do palácio cor-de-rosa.

Entretanto, nestas presidenciais comemorativas de trinta e um anos de Democracia, após a deriva da esperança, a escolha deve ir muito mais além que homenagear o atributo de conselheira capaz de desempenhar os papeis de Chefe (mãe e pai em simultâneo), mas sim, um voto de colisão para com a farsa e o “status quo” que um militar com o perfil, a dureza e o brio invejáveis, haveria de merecer a confiança.

A diáspora, crítica da sujeira sazonal com que se banha as ilhas eleitorais, de avultada soma em milhões de euros e dólares, num insulto dos políticos à pobreza económica e penúria nacionais, de ano em ano, os homens de fato e gravata do agora terceiro círculo eleitoral, contagiados pelo perfume nojento, desprestigiam a sabedoria. Em romance escandaloso, as virgens imaculadas, assediadas e cegas pelo brilhante anel, tudo que brilha não é ouro, dão-lhes as mãos de matrimónio intelectual, desviando-se do sacerdócio, num lamentável e desprestigiante “serviçalismo” ao suicídio coletivo.

Oportuno, devido a especificidade eleitoral na “gravana” – pese as incertezas de Covid 19 por várias latitudes internacionais – que apanha a diáspora em movimentação de férias anuais de alimentação ao turismo e à economia nacionais, deslocação documental e até de compromissos profissionais e familiares inadiáveis, enquanto o país não opte pelo voto eletrónico, há um alerta às autoridades.

A (CEN) Comissão Eleitoral Nacional, deverá na previsão de abstenção, abrir uma exceção ao eleitor, ocasionalmente do estrangeiro, para que exerça o dever e o direito democrático fora do círculo de registo ou seja na assembleia de voto no país ou na região, aonde apresentar-se no domingo presidencial. A tinta indelével no indicador e uma tablete em cada mesa e conectada ao centro eleitoral, encerram a desconfiança.

A eleição deste mês, não é decisiva somente pelo excessivo, 19 candidatos, a dar o alarme de fadiga, preguiça crítica e desconforto democrático, mas os eleitores não devem ir de olhos vedados colocar a cruz seguindo, obscuros, as opções dos partidos políticos ou de candidaturas, que em cada escrutínio marcam o espaço financeiro até à boca da urna, porque muito mais que a deserção e a mediocridade dos partidos desavindos, há um trabalhador, jovem agricultor, dentre a batalha dos dinossauros.

Sou crítico ao silenciamento de Andá Pligu (Abel e Apolinário) e boa-cara da sociedade civil especializada a temporizar e caçar fantasmas – ao longo do autoritarismo do XVI Governo constitucional, detinham a chupeta na língua – mas tornei-me militante à junção de dinâmica, informação, denúncia e promoção do Trabalho e crioulo nacional da dupla. A disponibilidade foi-me concedida pela Nova Maioria governamental e pela administração da justiça dos juízes que ao esforço do excessivo zelo de caça aos infiéis, erraram no alvo. Ao tentarem na escuridão abater os ativistas, acabaram por dar a luz ao candidato do povo às presidenciais.

Assim, perante a roubalheira, o egoísmo, a desordem, a hipocrisia e a asfixia, apenas um candidato às próximas presidenciais, pela sua tertúlia, replicou o capital com que os políticos exibem o luxo, esmagam o povo e esbanjam no estrangeiro para investir no Trabalho, germinando empregos e abastecendo o mercado nacional, disponível de qualidade internacional. Não só. No campo solidário, tem sido um símbolo que os governantes mal estimulam de nota positiva, mas na Democracia, o Povo tem o Poder Soberano de premiar os melhores.

Daí que no estrito respeito à lei eleitoral, um aborto forçoso me inspira a trair o candidato de gravidez, de perfil lendário de militar, o Coronel na Reserva, Victor Monteiro, declarando o meu voto de rutura, repúdio e corte radical contra a podridão política, votando ao favor do agricultor, ativista e solidário, o jovem Abel.

O Abel, a vir afastar-se de ervas partidárias (de mutação sazonal) e oportunistas, é o voto da consciência e da colisão para com o mal-estar político, económico e social de ser-lhe confiado o cargo do mais alto Magistrado do amado país, São Tomé e Príncipe.

É a hora certa da Revolução e a escolha certa do Povo trabalhador, agricultores, “palaiês”, taxistas, “motoqueiros”, pescadores, funcionários públicos e privados, intelectuais, jovens, mulheres, homens, indecisos, jornalistas e todo-o-mundo militante de boa-fé, no país e na diáspora, oferecer o voto de consciência ao candidato presidencial Abel Bom Jesus.

O voto de cada um, sem qualquer inspiração financeira e partidária, forçará a tão necessária e almejada mudança do paradigma. Que a procissão venha atrás!

José Maria Cardoso

06.07.2021