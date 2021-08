ADI denuncia intentona golpista, por iniciativa do Ministro da Defesa

Óscar Aguiar Sacramento e Sousa, é o nome que o partido ADI indica no seu comunicado como sendo o protagonista de uma intentona “Golpista”.

Óscar Sousa, é ministro da defesa e ordem interna. «O ministro da defesa e ordem interna…que por sua livre iniciativa e em conluio com alguns subalternos e cidadãos comuns, protagonizou uma intentona “Golpista” no passado sábado dia 7 de Agosto, e tem instigado algumas pessoas bem identificadas, com a finalidade de deter tanto o Presidente da República como o Primeiro Ministro, subvertendo a ordem constitucional», refere o partido ADI, no comunicado que entregou ao Téla Nón na tarde de quinta feira.

O maior partido político de São Tomé e Príncipe, no entanto na oposição, diz que «uma tal atitude, não é admissível e principalmente vinda de um membro do governo….»

Um acto que segundo o partido ADI «tem como finalidade única e exclusiva, a de conduzir o país ao caos».

Diante da tamanha denúncia, ADI exigiu que o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, demitisse o Ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sousa.

«O Ministro da defesa e ordem interna não reúne condições para manter-se num tão importante cargo, pelo que o ADI exige do Primeiro Ministro e Chefe do Governo, a demissão imediata e incondicional do senhor Óscar Sousa, das funções ministerial», pontua o comunicado.

O partido que apoia Carlos Vila Nova, o candidato mais votado na primeira volta das eleições presidenciais, garante que vai accionar todas as medidas legais, «de forma a levar à justiça, todos aqueles que estão envolvidos nestes actos subversivos», conclui o comunicado, com data de 11 de Agosto.

Abel Veiga