ADI acusa Delfim Neves de orquestração de golpe palaciano

A Assembleia Nacional ainda não aprovou o projecto de lei que fixa a data da segunda volta das eleições presidenciais. O maior partido político do país, no entanto na oposição a ADI, reagiu.

O Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves, é indicado pela ADI, como sendo o responsável pelo sucessivo adiamento das sessões plenárias da Assembleia Nacional onde os deputados deveriam aprovar o projecto de lei.

«Mais uma vez, o Presidente da Assembleia Nacional e candidato derrotado Delfim Neves, decidiu adiar mais uma reunião plenária da Assembleia Nacional….É inconcebível que um homem só, Presidente de um órgão colegial que é a Assembleia Nacional, decide sozinho adiar sessões parlamentares ….estamos aqui a cumular semanas de atraso em relação a realização da segunda volta das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe…», declarou Américo Ramos, Secretário Geral do partido ADI.

Reunidos na sala da sua bancada parlamentar no edifício do parlamento santomense, os deputados e membros da direcção do partido ADI, consideraram que a tentativa de atrasar o processo eleitoral resulta da pressão, «que o senhor Delfim Neves está fazendo sobre o MLSTP…»

Uma pressão que segundo o partido ADI visa envolver o MLSTP, segundo maior partido no parlamento, numa estratégia a ser executada a partir de 3 de Setembro próximo.

«O Presidente da República tem o seu mandato findo no dia 3 de Setembro. A partir desta data quem torna Presidente de São Tomé e Príncipe, por um período não definido é o senhor Delfim Neves…», precisou o secretário-geral da ADI.

ADI diz que se insurge contra esta estratégia, porque não há nenhum respaldo constitucional que permite a ascensão do Presidente da Assembleia Nacional, ao cargo de Presidente da República, como consequência do mandato ter terminado, antes da eleição ou da tomada de posse do seu sucessor.

«Não há nenhum respaldo constitucional para que o senhor Delfim se auto proclame Presidente Interino de São Tomé e Príncipe no dia 3 de Setembro. Isso é um golpe de Estado…», pontuou Américo Ramos.

Para resolver a crise político-institucional e eleitoral que se instalou no país, ADI estende as mãos ao MLSTP.

«Nós não aceitamos e chamamos a atenção do MLSTP para não se tornar cúmplice aos olhos dos santomenses, e aos olhos da história, desse golpe de Estado que irá ter consequências gravíssimas para o futuro de São Tomé e Príncipe, para a estabilidade das nossas instituições, e para a paz social…», afirmou o secretário-geral do ADI.

ADI garante que se o MLSTP aliar-se ao plano estratégico do Presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, que é também membro da coligação PCD-MDFM-UDD com 5 deputados no parlamento, será o partido liderado pelo Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, «o último e único culpado de tido que irá acontecer em São Tomé e Príncipe…», sublinha a liderança da ADI.

Na declaração à nação a liderança da ADI, avisou ao MLSTP e à toda a comunidade internacional, que « São Tomé e Príncipe está a beira do colapso devido as manobras do senhor Delfim Neves …»

Abel Veiga