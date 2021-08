MLSTP defende Evaristo Carvalho em funções sem prorrogação, e até ao FIM do jogo

As sétimas eleições presidenciais da democracia santomense vão ficar na história do país. Ficam na história como um filme, em que o Presidente da República, termina o seu mandato de 5 anos, mas continua no Palácio Cor de Rosa, até o FIM da história, ainda sem data. Pela primeira vez, o país não sabe ainda qual será a data para a investidura do próximo Presidente da República Eleito.

Desde o advento da democracia em 1991, e até o ano 2016 todos os Presidentes da República tomaram posse no dia 3 de Setembro. Mas desta vez, o Presidente da República Eleito, só será conhecido na madrugada do dia 6 de Setembro, Dia das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe(Feriado Nacional).

Num comunicado da sua comissão política, o partido MLSTP veio anunciar no dia 19 de Agosto, que «o atual Presidente da República deve manter-se em funções até a tomada de posse do novo Presidente eleito, embora com poderes limitados. É entendimento da Comissão Política que não há necessidade de nenhum expediente legislativo para prorrogar o mandato do atual Presidente, uma vez que a Constituição da República e a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, nos artigos 100º,101º,102º,103º,104º e 105º, estipulam os procedimentos a serem adoptados e definem as instituições que têm competência para declarar ou não, a vagatura do cargo de Presidente de República. Em última instancia, será este Tribunal superior a pronunciar-se sobre este assunto..», diz o comunicado do MLSTP.

Diante da polémica em torno do fim do mandato do Presidente da República no dia 3 de Setembro, sem antes o povo ter elegido o seu sucessor, o MLSTP que governa o país em coligação com os partidos, PCD-MDFM e UDD, marca a sua posição.

O partido do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, e que apoia o candidato Guilherme Posser da Costa, o segundo mais votado na primeira volta das eleições presidenciais, quer que o Presidente Evaristo Carvalho continue a ser árbitro, até o FIM do jogo democrático em curso, as eleições presidenciais.

«Continuar a manter a sua postura de árbitro, de conciliador e de homem de diálogo, e para não se deixar influenciar pelos conselhos ou sugestões de algumas pessoas que o assessoram, que são dirigentes e militantes activos de um partido político com interesse directo nessas eleições presidenciais», apelou o MLSTP.

No seu comunicado que o gabinete de comunicação do Governo enviou para o Téla Nón, o MLSTP diz que congratula-se «com a marcação da nova data da realização da segunda volta das eleições presidências pela Assembleia Nacional…».

Abel Veiga