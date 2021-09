Votação em massa na mesa número 1 de São Marçal

Numa manhã eleitoral em que muitas mesas de voto do distrito de Água Grande(Capital São Tomé), estavam entregues às moscas, por causa da fraca afluência dos eleitores às urnas, o Téla Nón registou situação diferente em São Marçal, arredores da cidade de São Tomé, e um dos bairros mais populosos do distrito de Água Grande.

Desde as 7 horas da manhã, e até as 13 da tarde registou-se longa fila de eleitores na mesa número 1 de São Marçal. Uma mesa de voto com registo de mais de 500 eleitores.

Andreza Baguide delegada da Assembleia de Voto, disse ao Téla Nón que a afluência dos eleitores, «está a aumentar. Desde que iniciamos tem decorrido bem, com boa afluência dos eleitores. Cada vez estão a aparecer mais eleitores…», assegurou a delegada da Assembleia de voto.

Em fila indiana e em perfeita harmonia, os eleitores que votam em São Marçal, continuam a exercer o poder político neste dia decisivo para a escolha do novo Presidente da República, 5 de Setembro de 2021.

Abel Veiga