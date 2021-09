Evaristo Carvalho deixa política activa “cansado”

O Presidente da República, Evaristo Carvalho, que viu a sua estadia no Palácio Cor de Rosa prolongar até a tomada de posse do novo estadista, Carlos Vila Nova, após a expiração do seu mandando no último dia 3 do mês em curso, avançou à imprensa, no pretérito domingo, que chegou a hora de colocar um ponto final na vida política activa, mas continuará contribuindo para o bem do país, enquanto conselheiro de Estado.

“Sim podemos tomar este mandato como o fim da minha vida na política activa, mas enquanto estiver vivo continuarei a dar minha contribuição. Como antigo Presidente naturalmente tenho um lugar no Estado, a nível do Conselho de Estado, como conselheiro darei a minha contribuição”.

Evaristo Carvalho sustentou o seu travão com o facto de: “sinto-me cansado por isso não continuei”.

Quanto aos cinco anos, em jeito de balanço, Carvalho considerou de positivo, constatação que o deixa com o sentimento do dever cumprido, não obstante das inúmeras “batalhas” que foram travadas durante a sua presidência (3 de Setembro de 2016 a 3 de Setembro de 2021).

Martins Vaz