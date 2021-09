Presidente Eleito suspendeu militância na ADI

Numa comunicação na sua página oficial nas redes sociais, Carlos Vila Nova, na qualidade de Presidente da República Eleito, diz ao público que tomou parte na quarta – feira, numa reunião da Comissão Política do partido ADI. Uma reunião que marcou um momento histórico para o militante Carlos Vila Nova.

«Participei ontem(quarta feira) numa reunião da Comissão Política do partido que apoiou a minha candidatura, para fazer a entrega do meu cartão de militante, suspendendo a militância no Partido Acção Democrática Independente (ADI)», diz o Presidente da República Eleito, na sua comunicação nas redes sociais.

