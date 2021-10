Evaristo Carvalho carregou a “Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique”

24 horas antes de deixar de ser Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, foi condecorado pelo Estado português. O Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, justificou a condecoração, com o mandato excepcional que Evaristo Carvalho desempenhou durante 5 anos, com destaque para o fomento das relações de cooperação e amizade entre São Tomé e Príncipe e Portugal.

«Esta homenagem é uma homenagem devida há muito tempo, pela pessoa de vossa excelência e devida também àquilo que representou durante um mandato excecional nomeadamente nas relações entre os dois países. Sempre soube prestar ao magistério que exercia uma elevação, uma dignidade que nos impressionou e que nos tornou seus admiradores. Assim, entrego hoje insígnias que representam a gratidão do povo português», declarou o Presidente de Portugal.

Na passada sexta feira, 1 de Outubro, e nas instalações da embaixada de Portugal, Evaristo Carvalho, recebeu a “Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique”.

O ex-Presidente da República manifestou-se emocionado. Disse que se trata de uma honrosa homenagem. «É uma homenagem de elevado significado para mim e para o Estado santomense», pontuou Evaristo Carvalho.

Portugal homenageia Presidente Evaristo Carvalho, pelo seu empenho na dinamização das relações de amizade e cooperação entre os dois países. Note-se que Evaristo Carvalho, foi o único Presidente da República, que durante os 5 anos do seu mandato, não assinou e nunca publicou, qualquer decreto presidencial que exonerasse o governo.

Conviveu com dois governos constitucionais. O primeiro do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada da ADI, e o segundo que continua em funções liderado pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus do MLSTP.

Abel Veiga