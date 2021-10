No primeiro dia do seu mandato como Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, 2 de outubro de 2021, Carlos Vila Nova, disse à nação que ele é o número 1 e de todos.

«Sou doravante Presidente de todos os santomenses, já não importa o sentido de voto de cada um….», precisou.

Agora é a vez de pontes serem estabelecidas na sociedade, para destruir os muros da divisão. « O que importa agora é que se estabeleçam pontes, e que se destruam os muros que nos separam, e enfim que a nação se una. Unidos seremos sempre mais fortes e evitaremos os desperdícios da divisão», pontuou o Presidente da República.

Enquanto Chefe de Estado, Carlos Vila Nova manifestou total disponibilidade em promover e estabelecer as pontes que permitem o entendimento e a união na sociedade santomense. Pontes alicerçadas no diálogo permanente e inclusivo.

«Construção de um diálogo permanente e inclusivo, onde possa ser dito e discutido descomplexadamente tudo o que interessa à nação, as suas gentes, e as causas que defendemos… Naturalmente um diálogo construtivo e aberto a todas as forças vivas do país, forças políticas, forças económicas, e forças sociais, incluindo os nossos parceiros de desenvolvimento. Mas, têm igualmente que tomar assento neste diálogo, a juventude santomense. As raparigas e os rapazes deste país, porque o tempo é deles», explicou.

A Mudança tem que entrar desta vez. O novo Presidente diz que garante. « A eleição e a investidura de um novo Presidente da República, figura cimeira do Estado, tem necessariamente de representar uma mudança, um novo arranque, e um novo impulso para o conjunto da sociedade santomense», reforçou Carlos Vila Nova.

Mudança também de atitudes e de comportamentos. Cada santomense é chamado a assumir o desafio de mudança. «Temos igualmente que regressar aos valores do trabalho, do sacrifício, da honra, da urbanidade, do civismo, do mérito e da cultura da excelência», sublinhou o Presidente da República.

Covid-19, que nos últimos 30 dias já matou mais de 10 santomenses, e infectou mais de 630 pessoas que estão sob vigilância médica, é outro grande desafio para o país, segundo o Presidente da República.

«O país conheceu recentemente um incremento da doença que nos coloca sob alerta para os riscos que corremos. Particularmente, no momento em que a atenção e os cuidados da comunidade internacional focam-se noutros interesses, e a ajuda internacional se torna escassa, obrigando-nos a imaginar soluções inovadoras, não só para conter a doença, mais ainda, para fortalecer a nossa capacidade de resposta ….ao surgimento de novas pandemias», afirmou Carlos Vila Nova.

O novo Presidente da República diz que a saúde e a educação têm que ser prioridades para qualquer país que deseja progredir. São Tomé e Príncipe, não pode ficar de fora.

«Investimentos nestes sectores têm obrigatoriamente que conhecer um significativo aumento, e novas formas de produzir saúde, educação e aprendizagem têm que ser encontradas», alertou.

Prometeu seguir de perto as acções do governo. « Prestarei a devida atenção as políticas públicas do governo, do ordenamento do território, e da distribuição dos ónus sociais pelos diferentes sectores da sociedade a cada um dos seus membros. O princípio de igualdade de todos inscrito na constituição política a isso obriga…», referiu.

O cenário do país é preocupante. O novo Presidente da República, disse que a pobreza está a agravar, e «atinge franjas cada vez maiores da nossa população». Ao mesmo tempo segundo Carlos Vila Nova o sistema de justiça tem que conhecer melhorias, e a protecção do ambiente é outro imperativo nacional. «Muito mal tratado…há que arrepiar caminho», concluiu, o Chefe de Estado.

A nível da diplomacia, o novo Presidente da República promete mudança drástica de atitude e do modo como se concebe e se implementa a cooperação internacional. São Tomé e Príncipe terá que abrir-se ao mundo e obviamente criar novos amigos, defendeu o Presidente da República.

Investido como o quinto Presidente de São Tomé e Príncipe no regime democrático, Carlos Vila Nova, declarou diante da Assembleia Nacional, que a integridade nacional e a segurança do país, estão actualmente sob ameaças.

As múltiplas ameaças que pairam sobre a região do Golfo da Guiné, nomeadamente a pirataria marítima colocam São Tomé e Príncipe, no centro do perigo. Enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, Carlos Vila Nova, pretende ter as tropas em prontidão para garantir a integridade territorial nacional.

«As ameaças são reais, e o país precisa de uma força armada operativa, eficaz e em permanente prontidão, moderna, e devidamente apetrechada. A sofisticação e a complexidade das ameaças dos dias de hoje impõem respostas que se encontram fora do nosso alcance, o que faz da cooperação internacional e multilateral, um instrumento imprescindível para o nosso Estado», frisou.

Antes de dizer à nação, “EU GARANTO”, Carlos Vila Nova apelou a mobilização sem precedentes dos santomenses no país e na diáspora, e de todos os estrangeiros que residem e trabalham no país, para participarem na construção de uma nova imagem de São Tomé e Príncipe «baseada no trabalho árduo, no mérito, no respeito pelo próximo, na harmonia e na paz».

Na presença dos Presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, da Guiné Bissau Umaru Sissoko Embaló, dos vice Presidentes de Angola Bornito de Sousa e da Nigéria Yemi Osinbajo, e demais delegações de governos e instituições internacionais, o novo presidente prometeu em união construir «o país dos nossos sonhos, na paz».

Abel Veiga