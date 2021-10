Novo adido de defesa da embaixada de Portugal em STP

Assumiu as funções de Adido de Defesa em São Tomé e Príncipe e de Adido de Defesa não residente no Gabão e na Guiné Equatorial, em 04 de outubro de 2021, o Coronel de Administração Aeronáutica Paulo Jorge Gonçalves da Cunha(na foto), da Força Aérea portuguesa, em substituição do Coronel de Artilharia José Augusto Oliveira Costa dos Reis, do Exército português.

Nessa sequência, os dois Oficiais, acompanhados pelo Embaixador de Portugal em São Tomé, Dr. Rui Carmo, foram recebidos em audiência pelo Primeiro-Ministro da República Democrática de São de Tomé e Príncipe, Dr. Jorge Bom Jesus, na qualidade de Ministro da Defesa e Ordem Interna (MDOI).

Nessa cerimónia, participaram ainda, o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (CEMFA) santomenses, Brigadeiro-General Idalécio Pachire, o Vice-CEMFA, Coronel Olinto Paquete, o Secretário-Geral de Segurança Interna, o Subintendente João Alvim, a Diretora do Gabinete do MDOI, Dra. Lassalete Neto, o Diretor de Política Nacional, Capitão Kenente Nascimento, o Assessor Principal do MDOI, o Coronel Marçal Lima.

Para os efeitos tidos por convenientes, junto se remete cópia do louvor atribuído pelo Primeiro-Ministro, na qualidade de Ministro da Defesa e Ordem Interna (MDOI) de São Tomé e Príncipe, Dr. Jorge Bom Jesus, ao Adido de Defesa junto à Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, Coronel de Artilharia José Augusto Oliveira Costa dos Reis, recebida nesta Embaixada a coberto do documento em referência.

Seguidamente teve lugar uma cerimónia de entrega do louvor atribuído pelo Primeiro-Ministro, ao Adido de Defesa em São Tomé e Príncipe, Coronel Costa Reis, pela forma como “…cumpriu de forma exitosa a missão para a qual foi designado e muitas outras de interesse deste Ministério das Forças Armadas e, consequentemente contribuiu para o aprofundamento dos laços de amizade e de cooperação entre os dois países e povos”.

Fonte : Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe