Príncipe que quer mais autonomia, Covid-19, defesa e política externa

O Presidente da República, Carlos Vila Nova que se reuniu pela primeira vez, na terça – feira, com o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, foi informado sobre os principais assuntos da acção governativa.

Segundo o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, na reunião que decorreu no Palácio do Povo, o Chefe de Estado foi informado sobre os grandes desafios que o país enfrenta, com destaque para o actual quadro epidemiológico da COVID – 19, marcado por múltiplas infecções, e por um elevado número de mortes.

A região autónoma do Príncipe foi outro tema de conversa no Palácio do Povo. Os membros do poder da região do Príncipe reclamam pela revisão do Estatuto Administrativo e Financeiro da ilha.

Reclamação que chegou ao Presidente da República, Carlos Vila Nova, através do Presidente do Governo da Região Autónoma, Filipe Nascimento. Este, que se reuniu também com o Presidente da República.

«É um dossier que está na Assembleia Nacional. Há necessidade de revisão. Tem-se que encontrar a melhor solução para esse convívio necessário entre o poder central, e os poderes locais e regional», afirmou o Primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus.

Note-se que ainda nesta legislatura a Assembleia Nacional, chumbou a proposta de revisão do Estatuto Administrativo e Financeiro da região autónoma do Príncipe, por alegadas irregularidades, que violam a constituição da República.

Inconformados, as autoridades da ilha do Príncipe, aproveitam a entrada em funções do novo Presidente da República, para voltarem à carga.

Desta vez, o Presidente do Governo da Região do Príncipe, Filipe Nascimento, disse à imprensa que, não quer mais, que o governo do Príncipe responda politicamente perante o Primeiro-ministro e Chefe do Governo. As autoridades do Príncipe querem que sejam responsabilizados politicamente perante o Presidente da República e Chefe de Estado.

«As questões de nomeação, exoneração e dissolução dos órgãos regionais, devem estar concentrados no Presidente da República, enquanto garante da unidade nacional, e garante do normal funcionamento das instituições», referiu o Presidente do Governo da Região do Príncipe, à saída do encontro com o Presidente da República, Carlos Vila Nova.

De acordo as normas do Estado de Direito Democrático, só a Assembleia Nacional, órgão de soberania de poder legislativo, pode realizar a reforma ou revisão do Estatuto Administrativo da Região Autónoma do Príncipe.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, recordou que para além do Estatuto do Príncipe, a própria Constituição Política do país, já tem prazo caducado. «A nossa constituição foi revista em 2003 e 15 anos depois precisa de actualização…», pontuou o Chefe do Governo.

Tarefas de revisão e reforma das legislações, que só a Assembleia Nacional, pode levar em diante, e realiza-las.

No capítulo da defesa e ordem interna, sector que o Presidente da República partilha responsabilidades com o governo, Jorge Bom Jesus, percebeu que não pode continuar a acumular esta pasta, por muito mais tempo.

«Tão cedo quando possível terei que preencher esta pasta…», afirmou.

O sector dos negócios estrangeiros e cooperação, também é alvo de intervenção directa do Presidente da República. Carlos Vila Nova, defendeu na tomada de posse uma profunda mudança na política externa do país.

«A necessidade de uma maior aproximação com os países da sub-região, mas também no quadro da CPLP e possíveis aberturas que poderemos fazer para encontrarmos soluções noutras esferas geográficas», explicou o Primeiro-ministro, após a primeira reunião com o Presidente da República.

Depois da reunião com o Primeiro Ministro, o Presidente da República, recebeu a ministra dos negócios estrangeiros e cooperação Edite Ten Jua. A política externa do país, foi vista e analisada ponto por ponto.

Abel Veiga