Director dos impostos nomeado como novo Ministro das Finanças

Uma nota do governo de Jorge Bom Jesus, anuncia que Engrácio do Sacramento Soares da Graça(na foto), é o novo ministro do planeamento finanças e economia azul.

«Tornando-se necessário proceder à nomeação do Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, após a vacatura do cargo pela exoneração a seu pedido do titular da pasta através do Decreto Presidencial n•18/2021, de 29 de Setembro…», refere o governo na nota divulgada pelo seu gabinete de comunicação.

Segundo o Governo o Presidente da República Carlos Vila Nova, já publicou o decreto presidencial número 06/2021, que nomeia o director dos impostos, Engrácio da Graça, como novo ministro do planeamento finanças e economia azul.

Note-se que Engrácio da Graça, é homem de confiança do demissionário ministro das finanças Osvaldo Vaz. Foi o ex-ministro das finanças Osvaldo Vaz, que convenceu Engrácio Graça enquanto assessor do ex-presidente da República Evaristo Carvalho, para assuntos financeiros, a abandonar o palácio do povo, para ocupar o cargo de Director dos Impostos.

Engrácio da Graça, tem desafios urgentes pela frente, nomeadamente a preparação do orçamento geral do Estado para o ano 2022. Ao mesmo tempo o novo ministro das finanças deverá se ocupar urgentemente dos acordos financeiros entre São Tomé e Príncipe, e os parceiros internacionais.

Para além do Banco Mundial, que abriu a possibilidade de novas linhas de financiamento para os próximos anos, e para promover a recuperação da economia pós-covid-19, o Banco Africano de Desenvolvimento acabou de aprovar um donativo financeiro a favor de São Tomé e Príncipe na ordem de 10,7 milhões de dólares. Fundo disponível para financiar as pequenas e médias empresas que operam nos sectores da agricultura e de turismo.

Dossiers que Engrácio da Graça, deverá agilizar para São Tomé e Príncipe começar a absorver já em 2022, fundos estruturantes para reanimar o sector económico.

Abel Veiga