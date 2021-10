STP e Gana assinaram acordos de livre circulação de pessoas e que fomentam a parceria económica

Na terça-feira 19 de Outubro, São Tomé e Príncipe e o seu vizinho Gana deram passos decisivos que conduzem os dois países a parceria económica e comercial e com projecção na região do golfo da Guiné.

Shirley Botchwey, ministra dos negócios estrangeiros e da integração regional do Gana, veio São Tomé para assinar com a sua homóloga são-tomense Edite Tem Jua, 3 acordos de cooperação, que sustentam a nova parceria entre os dois países.

«A cooperação entre os nossos países no que concerne ao mercado livre, o mercado de transportes aéreos e o protocolo de livre circulação de pessoas e bens, criarão possibilidades para o progresso entre os nossos povos», declarou a ministra dos negócios estrangeiros do Gana.

Nas instalações do ministério dos negócios estrangeiros e cooperação em São Tomé, as duas chefes de diplomacia, assinaram também um memorandum de entendimento sobre consultas políticas. A Ministra Edite Ten Jua, explicou que o memorandum vai permitir aos dois países concertarem posições em torno das questões regionais e internacionais.

Para a ministra dos negócios estrangeiros de São Tomé e Príncipe, a isenção de vistos em passaportes diplomáticos, de serviço e ordinário entre os dois países, vai promover a actividade económica.

«Este acordo ao estabelecer a facilidade de circulação de nacionais de ambas as partes titulares de qualquer passaporte válido entre um território e outro, com a possibilidade de permanência durante 90 dias tem o potencial de favorecer grandemente os contactos entre os homens de negócios e demais agentes económicos, intercâmbios culturais, desportivos bem como a promoção do turismo…», precisou a ministra Edite Ten Jua.

Note-se que a ligação aérea entre São Tomé e Acra acontece 3 vezes por semana, através da ponte assegurada pela companhia de bandeira portuguesa TAP, nos seus voos entre São Tomé e Lisboa, com escala obrigatória na capital do Gana.

À semelhança de São Tomé e Príncipe, o país vizinho é também produtor do cacau. A descoberta de petróleo potencializou o crescimento económico do Gana. País que em Dezembro do ano 2015, ofertou à São Tomé e Príncipe equipamentos de RX para rastrear as bagagens de mão e de porão. Equipamentos que foram instalados pela primeira vez no aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga