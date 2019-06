Casca de cacau produz energia – O vizinho Gana já começou a dar os primeiros passos

Gana país vizinho de São Tomé e Príncipe no Golfo da Guiné, é um dos maiores produtores de cacau do mundo, ocupando o quinto lugar. Consequência da produção do cacau, Gana conserva anualmente cerca de 800.000 toneladas de cascas de cacau.

Um resíduo, que para além de ajudar na fertilização do solo agrícola, dentro de 1 ano passará a produzir energia para as comunidades rurais no Gana. Os estudos em curso, vão permitir a produção de energia através das cascas de cacau no ano 2020.

A imprensa do Gana deu conta nesta semana, que já está em marcha um projecto de pesquisa, para a produção de energia eléctrica a partir das cascas de cacau. O projecto é liderado por uma equipa de técnica de pesquisadores da Universidade de Nottingham, do Reino Unido da Grã-Bretanha.

Jo Darkwa, chefe da equipa da Universidade de Nottingham, disse à imprensa que o sector de energia do Gana «parece não ter capacidade suficiente para geração e distribuição de electricidade na maioria das comunidades rurais. A ideia de usar resíduos como as cascas de cacau para a geração de energia ajudaria a superar algumas dessas barreiras », afirmou o especialista britânico.

São Tomé e Príncipe, vizinho do Gana, tem o cacau como o seu único produto de exportação. Várias toneladas de cascas de cacau deterioram nos campos agrícolas, sem uso. Nem para a fertilização dos solos, e muito menos como fonte de energia limpa e barata.

São Tomé e Príncipe, vive uma grave crise de energia eléctrica que se arrasta há mais de 40 anos. Algumas comunidades rurais beneficiam de energia eléctrica, fornecida pelas centrais térmicas obsoletas e poluentes, que funcionam a base de gasóleo.

Abel Veiga