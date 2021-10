O compromisso do Presidente Carlos Vila Nova com a protecção do ambiente foi manifestado desde o dia que foi investido nas suas funções.

No discurso de tomada de posse no dia 2 de Outubro, o novo Presidente da República chamou a atenção do país e do mundo, para as más práticas ambientais que estão a marcar São Tomé e Príncipe.

«A protecção do ambiente é outro imperativo nacional, muito maltratado. Importa arrepiar caminho e adoptar medidas e práticas sustentáveis….», declarou Carlos Vila Nova no dia 2 de outubro.

Os impactos das mudanças climáticas ameaçam o futuro da vida no planeta terra. A 26ª cimeira mundial sobre o clima, que se realiza em Glasgow – Reino Unido de 31 de Outubro à 12 de Novembro, acabou por ser a primeira missão internacional do Presidente da República de São Tomé e Príncipe.

Carlos Vila Nova que viajou na quarta – feira para participar na cimeira do clima organizada pelas Nações Unidas vai defender a posição de São Tomé e Príncipe, em torno desta enorme questão mundial, as mudanças climáticas.

São Tomé e Príncipe que praticamente não emite gases de efeito estufa para a atmosfera, é no entanto um dos países que absorve tais gases, e se confronta com os seus efeitos, nomeadamente os fenómenos naturais extremos que já começam a ameaçar as populações que habitam as regiões do litoral. As ondas gigantes já provocaram estragos em comunidades piscatórias na ilha de São Tomé.

Chuva cada vez mais rara e descoordenada, novas pragas cada vez mais ameaçam as culturas no país. Os citrinos são uma das culturas sob forte ameaça de desaparecimento pelo menos na ilha de São Tomé.

As questões ambientais, a luz da cimeira do clima de Glasgow deram motivos para a primeira-dama do país, Fátima Vila Nova(na foto em baixo) assumir protagonismo na organização de uma “conversa de mulheres” sobre as mudanças climáticas numa perspectiva de género.

Mulheres são-tomenses são actoras de várias actividades que brigam com a sustentabilidade do ambiente e do clima. Dedicam-se a agricultura e podem contribuir para a preservação da flora e da fauna nacional. No entanto, sem formação e orientação sobre a problemática do ambiente e do clima podem contribuir para agravar a crise ambiental.

Tradicionalmente elas são também vendedoras de peixe. Mulheres formadas e informadas sobre a questão do ambiente e do clima podem contribuir para a protecção do ambiente marinho.

«Não temos o direito destruir aquilo que os nossos antepassados nos deixaram, e muito menos privar as gerações futuras do gozo das maravilhas que as nossas ilhas oferecem…», afirmou o Presidente da República no dia 2 de Outubro.

A representante do PNUD em São Tomé e Príncipe Katarzyna Warwiernia e demais funcionárias do PNUD e da presidência da República participaram na “conversa de mulheres”, na varanda do Palácio do Povo.

Um evento que antecedeu a viagem do Presidente da República e da Primeira-Dama rumo a cimeira do clima de Glasgow.

Abel Veiga