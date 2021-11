Juízes contestam concurso aberto pelo CSMJ

Um grupo de juízes do Tribunal da Primeira Instância contesta o regulamento de concurso documental para preenchimento de duas vagas de juízes conselheiros para o Supremo Tribunal de Justiça.

Na contestação os juízes denunciam a violação grosseira da constituição e das demais leis da república. Violação alegadamente cometida pelo próprio Conselho Superior da Magistratura Judicial(CSMJ), que aprovou o regulamento do concurso para selecção de dois novos juízes conselheiros para o supremo Tribunal de Justiça.

«O modo de provimento para o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, faz-se mediante concurso curricular aberto aos juízes de direito de 1º classe, concurso interno condicionado, nos termos do artigo 52 do Estatuto dos Magistrados Judiciais, não referindo a lei qualquer tempo de permanência, na categoria de 1º classe, ao contrário do que foi imposto no regulamento do concurso para o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça …sendo desta forma um critério discriminatório e que viola o princípio de igualdade de acesso, ao trabalho previsto na nossa constituição», diz a nota de desagrado do grupo dos juízes.

A Juíza Kótia Menezes que em nome do grupo dos magistrados contestatários leu a nota de desagrado de 4 páginas anunciou que a ilegalidade no processo atingiu também a constituição do corpo de júri, que vai seleccionar os novos juízes conselheiros.

«A constituição do júri traduz na violação grosseira do disposto no artigo 54, número 1, pelo que é competente e somente competente o Conselho Superior da Magistratura Judicial, como se de júri tratasse, pelo que não existe qualquer suporte legal que sustente a criação de um júri à margem do Conselho Superior da Magistratura Judicial, e com alguns elementos de categoria inferior ao concorrente…., »precisa a nota de desagrado.

A deliberação do Conselho Superior de Magistrados Judiciais, nomeou as seguintes individualidades para a composição do júri do concurso, para seleccção de dois novos juízes conselheiros :

Juíz conselheiro Frederico da Glória – Presidente do Juri

Juíz Conselheiro Silvestre da Fonseca Leite –Vogal

Juíz Conselheiro José António da Vera Cruz Bandeira – Vogal

Advogado Agostinho Fernandes – Vogal

Advogado André Aragão – Vogal

Jurista Miguel Gomes – Vogal

Jurista Matilde Noronha d´Apresentação – Secretária

O grupo de Juízes exige o estrito cumprimento das leis. A magistrada Kótia Menezes recordou que antes de assumirem as suas funções os juízes juram cumprir e fazer cumprir as leis. Recordou também que o Tribunal é a casa que implementa e faz cumprir a lei, de forma que não pode ela, ser o epicentro da violação das leis.

Os juízes contestatários incluindo o ex-Procurador Geral da República, Frederique Samba que ao que tudo indica deve ser o magistrado judicial mais antigo do grupo, anunciaram que já estão a agir no sentido do conselho superior da magistratura judicial anular o regulamento do concurso para selecção dos dois novos juízes conselheiros.

«Está em curso expedientes da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, no sentido de solicitar ao Conselho Superior dos Magistrados Judiciais que dê sem efeito o regulamento do concurso e elabore um outro em conformidade com as normas legais e constitucionais», concluiu a juíza porta voz Kótia Menezes.

Grupo de juízes clama por justiça e legalidade no Tribunal de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga