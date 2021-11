PR desafiou PM a concluir com urgência o processo de remodelação do governo

O Presidente da República Carlos Vila Nova(na foto) lançou um desafio ao Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, para que conclua o mais urgente possível o processo de remodelação do governo.

À margem da cerimónia de investidura de mais um membro do seu gabinete no palácio do povo, O Chefe de Estado recordou para a imprensa a promessa feita pelo Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, há cerca de 2 meses.

«Há um processo pendente da remodelação governamental anunciado pelo próprio primeiro ministro há cerca de 2 meses, mas que ainda não aconteceu e isto tem criado devo reconhecer alguma expectativa a nível nacional. Aguarda-se que este processo fique concluído. Também a nível internacional há muita expectativa pela confiança que se transmite aos parceiros…», afirmou o Presidente da República.

No dia 4 de Outubro último, Jorge Bom Jesus, primeiro ministro e chefe do governo declarou, após a primeira reunião de trabalho com o novo Presidente da República, que a remodelação do seu governo era uma promessa que iria ser cumprida «nos próximos dias», como forma de imprimir nova dinâmica ao executivo, nos últimos 12 meses do seu mandato.

O tempo passou e a remodelação governamental não aconteceu. O Presidente da República decidiu desafiar o Primeiro Ministro.

«Na qualidade de Presidente da República continuarei a aguardar, e a dar o meu contributo. Assim que a proposta estiver do nosso lado daremos o nosso contributo, para que seja algo que possa servir melhor a São Tomé e Príncipe e trazer maior confiança aos santomenses e igualmente aos nossos parceiros e a comunidade internacional..», frisou o Presidente da República.

No último ano do seu mandato, Jorge Bom Jesus, o primeiro-ministro e Chefe do décimo sétimo governo constitucional é desafiado pelo Presidente da República, a concluir o mais breve possível, o anunciado processo de remodelação governamental.

Abel Veiga