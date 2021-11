Remodelação do Governo “é algo normal”

Posição defendida pelo Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves. Líder do órgão de soberania, onde o governo goza de uma maioria simples, Delfim Neves, disse que o governo deve funcionar em pleno.

«Se as peças estão engrenadas, mantêm-se… Se não estão engrenadas substitui-se. Mas, caberá ao chefe do governo fazê-lo. O chefe do governo é o chefe da equipa, ele deve analisar e ver se as peças todas estão a funcionar como deve ser, porque o carro precisa funcionar em pleno.», afirmou o Presidente da Assembleia Nacional.

Delfim Neves é membro da coligação PCD-MDFM-UDD que tem apenas 5 assentos no parlamento. Coligação que sustenta o actual governo liderado pelo partido MLSTP, que tem 23 deputados na Assembleia Nacional de 55 lugares.

Para além de ter conquistado a presidência da Assembleia Nacional, com Delfim Neves, como segunda figura do Estado santomense, a coligação PCD-MDFM-UDD tem seus membros no governo, onde ocupa algumas pastas ministeriais, nomeadamente os sectores da Saúde e da Agricultura, assim como as secretarias de Estado do Comércio e da Comunicação Social.

«A questão da remodelação do governo não pode ser considerada como algo anormal, num país democrático isso decorre do que é, o melhor funcionamento das instituições», reforçou o Presidente da Assembleia Nacional.

Delfim Neves falou à imprensa sobre a problemática da remodelação governamental, a saída do primeiro encontro oficial com o Presidente da República Carlos Vila Nova.

O encontro que decorreu no palácio presidencial serviu para o Presidente da Assembleia Nacional, fazer o balanço da sua recente missão à Cabo Verde, onde representou São Tomé e Príncipe na cerimónia de investidura do novo Presidente caboverdiano José Maria Neves.

Uma missão que o Presidente Carlos Vila Nova tinha delegado ao Presidente da Assembleia Nacional.

Abel Veiga