Brasil realizou curso de Port State Control Officers/Basic Flag State Implementation em STP

A embaixada do Brasil em São Tomé, com o apoio da Missão de Assessoria Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe (MANBrSTP), realizou no auditório do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe o curso de Port State Control Officers/Basic Flag State Implementation para a capacitação de inspetores Navais em São Tomé e Príncipe.

A pedido do Instituto Marítimo e Portuário de São Tomé e Príncipe (IMAP) e com os custos de viagem cobertos pela Associação Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores, a Diretoria de Portos e Costa da Marinha do Brasil enviou quatro comandantes com experiência internacional no temapara ministrarem as aulas em São Tomé e Príncipe: Antônio Galvão de Almeida Simões, chefe da delegação, Edmundo Agusto dos Reis Monteiro da Cunha, Haroldo de Oliveira Amaral e Uárlem de Sá Resende.

Realizado no período de 01 a 12 de novembro, contou com a participação de 25 alunos dentre diretores e inspetores do (IMAP), profissionais da Empresa Nacional de Administração dos Portos e militares da Capitania dos Portos e Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. O curso tem como objetivo proporcionar aos alunos a atualização e o esclarecimento de assuntos contidos nas Convenções, Códigos e Circulares da Organização Marítima Internacional (OMI/IMO).

Na cerimônia de encerramento foram feitos agradecimentos pelo compartilhamento do conhecimento brasileiro em um domínio de grande importância para os santomenses que procuram capacitação para incremento da segurança das atividades portuárias e do tráfego aquaviário no país, e consequentemente no Golfo da Guiné, além de maiores investimentos no setor marítimo de São Tomé e Príncipe.

Fonte :Missão Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe