Ministra da Justiça rejeita as denúncias dos Juízes

Na última semana, após reunião com o Presidente da República a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais denunciou o corte pelo governo, do acesso aos juízes à formação no Centro dos Estudos Judiciários em Portugal.

Mais grave ainda, a Presidente da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, a Juíza Kótia de Menezes disse que através da Ministra da Justiça, há pessoas que estão a beneficiar de formação no Centro de Estudos Judiciários em Portugal, sem serem magistrados em funções nos tribunais.

Ivete Lima, Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos desmentiu.

«Actualmente o Centro de Estudos Judiciários de Portugal proporciona apenas vagas. Para este ano tivemos 10 vagas. As pessoas que frequentam actualmente o centro de estudos judiciários em Portugal pagaram os seus bilhetes de passagem e suportam os custos da formação. As pessoas que não tiveram meios não puderam ir para a formação», afirmou a ministra.

Segundo Ivete Lima, já não há bolsas para frequência nos Centro de Estudos Judiciários em Portugal. Por isso a ministra da Justiça desvaloriza a acusação feita pela juíza Kótia de Menezes, segundo a qual ela teria facilitado formação para algumas pessoas no referido centro de formação judicial portuguesa.

«Não corresponde a verdade porque no quadro do projecto de apoio a consolidação do Estado de direito democrático(PACED), houve várias formações e capacitação dos magistrados. Os juízes que falaram já passaram pelo Centro de Estudos Judiciários», acrescentou a ministra da justiça.

Porque a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais contestou o corte dos subsídios de férias e de natal, Ivete Lima, lavou às mãos como Pilatos.

«O governo mensalmente deposita uma certa quantia nos cofres dos Tribunais para realização das suas actividades internas e caberá a própria instituição regularizar e organizar. O governo não está em falta porque mensalmente tem cumprido com as suas obrigações», pontou a ministra da justiça.

Na última semana a Associação Sindical dos Magistrados Judiciais reuniu-se com o Presidente da República Carlos Vila Nova, e queixou-se do corte dos subsídios de férias e de natal, que foram instituídos por lei, mais concretamente no capítulo de direitos e regalias dos magistrados judiciais.

O governo já veio esclarecer que põe dinheiro na conta dos tribunais todos os meses. Por sinal cabem aos administradores dos cofres dos Tribunais cumprirem com a responsabilidade de pagar os subsídios e proteger assim os direitos e regalias dos juízes.

Abel Veiga