Estado crítico da saúde em STP provoca reunião do Conselho de Estado

Dois meses após a sua investidura como Presidente da República e Chefe de Estado, Carlos Vila Nova convoca a primeira reunião do Conselho de Estado.

O Téla Nón apurou que na reunião marcada para manhã de segunda-feira, 06 de Dezembro, no Palácio do Povo, uma equipa composta por 3 técnicos do sector da saúde vai apresentar aos conselheiros do Estado uma radiografia detalhada da Saúde em São Tomé e Príncipe.

O Presidente da República que escolheu o sector da saúde para a abertura do seu programa de presidência aberta constatou uma realidade que é do conhecimento público há vários anos. O sector da saúde está de rastos e muito doente.

Constatação nacional é de que em 46 anos de independência, São Tomé e Príncipe investiu muito pouco nas infra-estruturas hospitalares e de saúde.

Hospital Central Ayres de Menezes, sem água canalizada e sem medicamentos. Fundo Nacional de Medicamentos com stock vazio. Pessoal clínico desanimado, são dentre as várias constatações registadas pelo Chefe de Estado quando inaugurou a sua presidência aberta em Outubro passado.

«Não é para sancionar seja quem for, seja o que for, mas para contribuir. O nosso papel é de colaboração», declarou o Presidente da República, no mês de Outubro após visita ao Hospital Central.

O Téla Nón apurou que no quadro da política de colaboração entre os órgãos de soberania, o conselho de Estado de 6 de Dezembro pretende forjar consensos e soluções, que possam paulatinamente resolver a crise que se agravou no sector da saúde, principalmente nos últimos 30 anos de democracia pluralista.

A pandemia da Covid-19, que se deflagrou em São Tomé e Príncipe no ano 2020 veio pôr a nu as imensas fragilidades do sistema nacional da saúde.

Saúde, é um direito atribuído a cada cidadão são-tomense pela própria constituição política. A crise geral do sistema nacional de saúde é um assunto de interesse nacional. O primeiro Conselho de Estado presidido por Carlos Vila Nova, pretende encontrar remédios para tratar.

O Conselho de Estado enquanto órgão de consulta do Presidente da República é composto dentre outras personalidades pelos ex-Presidentes da República, o Presidente da Assembleia Nacional, o procurador geral da República, o presidente do Tribunal Constitucional, o Primeiro Ministro, o Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, etc.

Abel Veiga