Governo impõe Justiça para o preço dos combustíveis no Príncipe

Num comunicado o Governo da Região Autónoma do Príncipe diz que foi alcançado o entendimento para a redução do preço dos combustíveis na região.

O entendimento foi alcançado após negociações na capital São Tomé, entre o Presidente do Governo Regional do Príncipe, Filipe Nascimento, o Ministro das Finanças Eugénio da Graça, a empresa ENCO que comercializa os combustíveis no país, a Agência de Promoção do Comércio e de Investimentos(APCI), e os revendedores dos combustíveis na ilha do Príncipe.

Doravante o preço dos combustíveis na ilha do Príncipe passa a ser igual ao praticado na ilha de São Tomé. «Redução do preço de combustível na ilha do Príncipe para o mesmo preço praticado em São Tomé, 30 dobras(1 euro e 20 cêntimos) por cada litro de gasolina, e 25 dobras(1 euro) por cada litro do gasóleo», confirmou o comunicado do governo da Região Autónoma do Príncipe.

O comunicado do Governo da Região Autónoma recorda que as negociações que permitiram a fixação do preço dos combustíveis em igualdade com o praticado na ilha de São Tomé aconteceram após, a eclosão na semana passada, de mais uma crise dos combustíveis no Príncipe, que provocou enorme crispação social.

A população do Príncipe contestou a subida do preço da gasolina de 32 dobras para 35 dobras(1 euro e 43 cêntimos) o litro, e também o aumento do gasóleo de 27 para 30 dobras(1 euro e 20 cêntimos) o litro.

«O governo regional suspendeu a venda dos combustíveis e deu lugar a negociações com o governo central», explica o comunicado.

O Governo da Região Autónoma do Príncipe e o Governo Central da República de São Tomé e Príncipe prometem prosseguir com as negociações e busca de parcerias com vista a instalação na ilha do Príncipe de um reservatório com capacidade para armazenar combustíveis, e evitar assim a constante rotura do stock na região autónoma.

Note-se que o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus prometeu reforçar a subvenção dos preços dos combustíveis para a ilha do Príncipe. Na semana passada o Chefe do Governo tinha prometido que o problema da crise dos combustíveis no Príncipe ficaria resolvido, nesta semana.

Abel Veiga